Altınbaş Üniversitesi tarafından başlatılan \'Bağcılar\'da Merhamet Büyüyor\' projesi kapsamında çocuklara merhamet eğitimi veriliyor

Altınbaş Üniversitesi tarafından başlatılan " Bağcılar'da Merhamet Büyüyor" projesi kapsamında, çocuklara teorik ve uygulamalı derslerle merhamet eğitimi veriliyor.

Bağcılar'daki çocuklara yönelik, kendilerine, başkalarına, hayvanlara, bitkilere ve çevreye karşı nasıl merhametli olacaklarını öğretmek amacıyla "Bağcılar'da Merhamet Büyüyor" projesi başlatıldı.

Bağcılar Belediyesi tarafından desteklenen proje kapsamında, 12-13 yaş aralığındaki 70 öğrenci, 7 hafta sürecek teorik ve uygulamalı eğitimlerinin 4. haftasını tamamladı.

Eğitimlerde, çocuklara teorik bilgilerin yanı sıra çeşitli etkinlik, ödev ve oyunlarla merhamet kavramı öğretildi.

Eğitimin son 3 haftasında da hayvan barınağı ve botanik bahçesi gibi yerlere ziyaretler düzenlenerek, çocukların merhamet duyguları pekiştirilecek.

Çocuklar, eğitimin son haftasında düzenlenecek etkinlikte ise başta deprem bölgesi olmak üzere ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemeleri gönderecek.

Proje kapsamında, merhamet eğitimleri verilen çocukların psikolojik ölçeklere göre farkındalıkları incelenecek.

"Merhamet insanı sakinleştiriyor"

"Bağcılar'da Merhamet Büyüyor" projesini yürüten Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Esra Gül Koçyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk 4 haftası sınıf içi olarak planlanan eğitimde, daha çok merhametin teorik yapısını ele aldıklarını söyledi.

Koçyiğit, eğitimin bu kısmında "kimlere merhamet edilir?", "bu süreçte neler yapılır?" gibi konuları çocukların keyif alabileceği drama çalışmaları, oyunlar, boyama gibi etkinlikleri yaparak grup çalışmasıyla tamamladıklarını aktardı.

Teorik eğitimin ardından çocukların uygulama ve alan çalışmalarına geçeğini kaydeden Koçyiğit, "Çocuklar merhametli davranışlarda bulunduklarında kendilerini çok iyi hissettiklerini, güven duyduklarını, bir başkası tarafından saygı gördüklerini, içlerinin kıpır kıpır olduğu gibi böyle ifadelerde bulundular. Gerçekten merhametin böyle bir tarafı var." diye konuştu.

Koçyiğit, merhametin psikolojik olarak pozitif bir yönü olduğunu ifade ederek, "Koruyucu bir faktör olarak düşünebiliriz merhameti. Merhamet kapasitesi yüksek olan kişilerde depresyon, anksiyete oranlarının daha düşük olduğu, merhametin öfke duygusunu, korku duygusunu, kıskançlık ve haset gibi duyguları azalttığıyla ilgili yapılan araştırmalar var." dedi.

Merhametin insanı sakinleştirdiğini kaydeden Koçyiğit, "Diyelim ki sinirli bir anınızdasınız ve merhamet duygusu o an devreye girdiğinde kişi sakinleşiyor. Çünkü vücudumuzda bize iyi hissettiren endorfin ve serotonin denen mutluluk hormonu salgılanmaya başlıyor. Bu sayede de aslında kişiler daha iyi hissediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Esra Gül Koçyiğit, öfke ve saldırganlığı azaltan merhametin, fayda sağlayacağı yerlerden birinin de okul olduğunu kaydederek, "Çocukların akran zorbalığı şeklinde o ilişki biçimleri noktasında da o zorbalık, zalimlik gibi duygularla başa çıkabilmede aslında elimize büyük bir cevher var. O da merhamet. Merhameti bizim okullarda da eğitim müfredatına almamız aslında gerekiyor." şeklinde konuştu.

Çocuklar eğlenerek öğreniyor

Öğrencilerden Hüseyin Kalkan, eğitimlerde merhametin ne olduğunu, hayvanlara, bitkilere ve başkalarına nasıl merhametli olunacağını öğrendiğini söyledi.

Derslerin çok eğlenceli geçtiğini belirten Kalkan, "Resim çiziyoruz. Hocamız geziye de götüreceğini söylüyor. En çok ağaç etkinliğini sevdim." dedi.

Muhammet Faruk Göktaş da derslerde bitkilere, cansız varlıklara, insanlara, her şeye merhamet etmeyi öğrendiklerini, en çok hayvanlara merhamet etme konusunun dikkatini çektiğini anlattı.

Derslerde çok eğlendiğini belirten Hatice Kübra Köylü, kendine nasıl merhamet etmesi gerektiğini öğrendiğini kaydederek, "Beni mutlu eden kişilerle görüşmem gerektiğini öğrendim." diye konuştu.

Gülcan Demircan ise bundan sonra merhamet etmeyenleri gördüğünde, merhametli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunacağını dile getirdi.