Bağcılar'da Öğrencilere Bisiklet Dağıtıldı - Son Dakika
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Bağcılar'da Öğrencilere Bisiklet Dağıtıldı

Bağcılar\'da Öğrencilere Bisiklet Dağıtıldı

320 öğrenci, düzenlenen yarışmalarla bisiklet ödülü kazanarak mutlu oldu.

28.09.2024 10:20
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BAĞCILAR Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Bağcılar Millet Bahçesi'nde Bisiklet Dağıtım Töreni gerçekleşti. Tören kapsamında 'Sevgili Günlük', 'Hayallerime Bir Adım Daha' ve 'Çalışmak Sizden Ödül Bizden' yarışmalarında başarılı olan 320 öğrenciye bisiklet hediye edildi. Çocukların ve gençlerin okuma alışkanlığı kazanmaları amacıyla bu yarışmaların düzenlendiğini belirten Bağcılar Belediyesi Başkanı Abdullah Özdemir, "Bisiklet ödülünü kazananlar için kazasız belasız güzel bir sürüş diliyoruz. İlçemizde özellikle çocuklarımızın gelişim sürecine katkı sunacak projeler yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

Abdullah Özdemir, "3'üncü sınıfların yarıştığı 'Sevgili Günlük' yarışmasında günlükleri tutup dereceye giren 100'ün üzerinde öğrencimize bisiklet dağıttık. Altıncı sınıf öğrencilerimize dağıtmış olduğumuz 'Hayallerime Bir Adım Daha' kitabının en iyi özetini çıkaran 70'in üzerinde öğrencimize bisiklet dağıttık. Son olarak da 8'inci sınıf öğrencilerimiz içerisinde 'Çalışmak Sizden Ödül Bizden' yarışmasında ilk üçe giren tüm öğrencilerimize o da 132 olmak üzere toplamda 300 bisikletimizi dağıtmış olduk" diye konuştu.

Törene Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediyesi Başkanı Abdullah Özdemir, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Sansar, muhtarlar, Bağcılar Kadın Kolları, aileler ve öğrenciler katıldı.

ÖZDEMİR: ÖĞRENCİLERİMİZİN GÜZEL BİR GELECEK KAZANMALARI ADINA DESTEK OLACAĞIZ

Çocuklara değer katmanın en önemli unsur olduğuna değinen Başkan Özdemir, "Kültür ve sanatla iştigal olan gençler olacaklar. Hayatlarının merkezine eğitimi alacaklar. En iyi mesleği yapan bireyler olarak bu ülkeye hizmet edecekler. Biz çocuklarımızın öz güvenli, benliğini bu anlamda kazanmış, hayata güvenle bakan şahsiyete sahip olabilmeleri için destek oluyoruz. Özellikle hangi işi yapıyorsa olsun en iyi şekilde yapabilen bireyler olabilmeleri adına onların yanındayız. Olmaya da devam edeceğiz. Bugün de bu anlamlı ödüllerle marifetlerine iltifat etmiş oluyoruz. Bundan sonraki süreçte de tüm öğrencilerimizin güzel bir gelecek kazanmaları adına destek olacağız" açıklamalarında bulundu.

UÇGUN: HERKESİN YAŞAMAKTAN KEYİF ALDIĞI BAĞCILAR İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Törene katılan Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun da "Öğrenciler için teşvik edici unsurlardan biri Bağcılar Belediyemizin geleneksel hale getirmiş olduğu bisiklet ödülleridir. Bugün burada 320 çocuk ve gencimiz hayallerine kavuşacaklar. Bir yıllık emeklerinin karşılığını alacaklar. Ben burada sadece bisiklet ödülünü kazanmış olan öğrencilerimizi değil, bu yarışın içinde en başından bugüne kadar olan bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bütün çalışmalarda desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımızın şahsında Bağcılar Belediyemizi tebrik ediyorum. Yerel ve genel idare olarak daha yaşanılabilir, huzurlu ve herkesin yaşamaktan keyif aldığı bir Bağcılar için mücadele ederek çalışmamızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

'BELEDİYEMİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Ödülü kazanan öğrencilerden Fatma Zehra Afşin (12), "Bisikleti kazandığım için çok mutluyum. Gerçekten bu ödülü hak ettiğimi düşünüyorum. Ayrıca Abdullah Özdemir'e teşekkür ediyorum. Artık bisiklet parklarına gidip bisikletimi sürebileceğim ve arkadaşlarımla eğleneceğim" dedi.

Bir başka öğrenci Yusuf Akyüz ise (14), "Uzun süredir bunu bekliyordum. Çalışmamın karşılığını bu şekilde almak beni çok mutlu etti. Okula gidip gelmek için bisiklet avantaj sağlayacak. Ben bunun için kullanacağım. Belediyemize de çok teşekkür ediyorum. Güzel bir proje olmuş" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bağcılar'da Öğrencilere Bisiklet Dağıtıldı - Son Dakika

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