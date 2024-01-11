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Bağcılar'da Pınar Damar'ın öldürülmesi davasında savcılık ağırlaştırılmış müebbet cezası talep etti - Son Dakika
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Bağcılar'da Pınar Damar'ın öldürülmesi davasında savcılık ağırlaştırılmış müebbet cezası talep etti

Bağcılar'da Pınar Damar'ın ağaçlık alanda öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin davada savcılık, sanığın 'kasten öldürme', 'cinsel saldırı sonucunda ölüm' ve 'cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Bağcılar\'da Pınar Damar\'ın öldürülmesi davasında savcılık ağırlaştırılmış müebbet cezası talep etti
11.01.2024 - 13:29,
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Bağcılar'da Pınar Damar'ın ağaçlık alanda öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcılık, sanığın "kasten öldürme", "cinsel saldırı sonucunda ölüm" ve "cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Metin Aydin ile taraf avukatları katıldı. Ölen Pınar Damar'ın ailesi de duruşmada hazır bulundu.
Söz verilen maktul Damar'ın ailesinin avukatı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı, sanığın takdiri indirim nedenleri uygulanmadan cezalandırılmasını talep etti.
Duruşmada, cumhuriyet savcısı tarafından açıklanan mütalaada, maktul Pınar Damar'ın, sanık Metin Aydin'in dini nikahlı eşinin kuzeni olduğu belirtildi.
Pınar Damar'ın olaydan önce bir arkadaşıyla restoranda yemek yediği belirtilen mütalaada, bu durumu öğrenen sanığın iş yerinin önüne gelerek maktulün çıkmasını beklediği belirtildi.
Mütalaada, yemekten sonra arkadaşı tarafından bir adrese bırakılan Damar'ın burada sanığın kullandığı araca bindiği anlatıldı.
Sanık Aydin'in, aracı ile maktul Damar'ı bölgeden götürdüğü bilgisi verilen mütalaada, ikili arasında kıskançlığa bağlı sözlü tartışma başladığı, tartışmanın devamında sanığın araç içerisinde maktulü cinsel amaçla ve cebir kullanarak hürriyetinden yoksun bıraktığı aktarıldı.
Mütalaada, sanık Aydin'in rızası dışında maktule cinsel saldırıda bulunduğu, cinsel saldırısını kolaylaştırmak ve yakalanmamak için de maktulün boğazını sıkarak öldürdüğü kaydedildi.
Sanığa indirimsiz ceza talep edildi
Sanığın, kendisine hakaret ve tehditte bulunması nedeniyle Pınar Damar'ı öldürdüğü savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilen mütalaada, somut olayda sanığın maktule cinsel saldırıda bulunduğunun sabit olduğu, öldürme eyleminin de cinsel saldırı suçu esnasında gerçekleştirildiği, bu nedenle haksız tahrik koşullarının oluşmadığı vurgulandı.
Mütalaada, sanık Metin Aydin'in, "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" ve "cinsel saldırı sonucunda ölüm" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, "cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 3 yıldan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
Savcılık mütalaasında ayrıca, yararına cezayı hafifletecek indirim nedenlerini mevcut olmadığından, sanığın takdiri indirim nedenleri uygulanmaksızın cezalandırılması talep edildi.
Mütalaaya karşı söz verilen sanık Metin Aydin, savunma yapmak için süre istediğini söyledi.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık ve avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.
İddianameden
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bağcılar'da 19 Temmuz 2022'de ağaçlık alanda öldürülmüş halde bulunan Pınar Damar'la ilgili ablası müşteki Kezban Bahar Damar tarafından kayıp başvurusunda bulunduğu anlatılıyor.
İddianamede, sanık Metin Aydin'in gece saatlerinde aracıyla geldiği yere maktulün cesedini bıraktığı kaydediliyor.
Sanığın savcılıktaki savunmasında, maktule karşı cinsel saldırıda bulunmadığını öne sürdüğü ancak Adli Tıp Kurumu raporunda maktulün eteğinde bulunan lekede tespit edilen DNA ile Metin Aydin'in DNA'sının eşleştiği belirtiliyor.
İddianamede, sanık Metin Aydin'in, "nitelikli cinsel saldırı", "kasten öldürme" ve "cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 4 yıldan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA
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