Bağcılar\'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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BAĞCILAR'da 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Fatih Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde bulunan fırına Salı günü yarı otomatik silahlar ile düzenlenen saldırıda 1 kişi ölmüş 1 kişide yaralanmıştı. Saldırı anına ait yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kamera görüntülerinde motosikletlerle gelen kişilerin yarı otomatik silahlarla fırına art arda ateş ettikleri ve daha sonra ateş ederek kaçtıkları anlar yer alıyor. Güvenlik kamerasının başka bir açısında ise fırının önünde bekleyen grubun kurşunların hedefi olmamak için yere yattığı ve sağa sola kaçıştığı görülüyor. Polis ekiplerinin saldırganları yakalama çalışması devam ediyor.