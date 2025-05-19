Bağcılar'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.
Fatih Mahallesi Yürüyüş Yolu Caddesi'ndeki bir iş yerinin önüne gelen kimliği henüz belirlenemeyen yüzü maskeli kişi, silahla ateş ettikten sonra kaçtı.
Saldırıda iş yerinde bulunan A.Y. (20), Ö.F.G. (18), E.G. (36), H.G. (23) ile M.E.K. (22) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı 5 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Bağcılar'da Silahlı Saldırı: 5 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?