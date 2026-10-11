Bağcılar'da silahlı saldırıya uğrayan kimliği öğrenilemeyen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bağcılar'da silahlı saldırıya uğrayan kimliği öğrenilemeyen kişi hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar'ın Fatih Mahallesi Pazar Caddesi'nde kimliği öğrenilemeyen bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi; polis caddeyi kapatıp çevredeki iş yerlerinin kamera kayıtlarını incelemek üzere aldı.

Bağcılar'da bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Fatih Mahallesi Pazar Caddesi'nde kimliği öğrenilemeyen bir erkek, silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, caddeye giriş ve çıkışları kapatarak çevredeki iş yerlerinin kamera kayıtlarını incelemek üzere aldı.

Cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
3. SayfaBağcılarGüvenlikOlaylarGüncelPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan’da peş peşe saldırılar Havalimanı boşaltıldı Suudi Arabistan'da peş peşe saldırılar! Havalimanı boşaltıldı
Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor
2 dakika 29 saniyede biten maç Chelsea çok rahat kazandı 2 dakika 29 saniyede biten maç! Chelsea çok rahat kazandı
Suudi Arabistan’da havalimanına bir saldırı daha: Çok sayıda yaralı var Suudi Arabistan'da havalimanına bir saldırı daha: Çok sayıda yaralı var
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Manisa’daki akaryakıt istasyonu işletmecilerine: Özgür Özel ve şürekasını uzak tutsunlar AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Manisa'daki akaryakıt istasyonu işletmecilerine: Özgür Özel ve şürekasını uzak tutsunlar
Hayvanat bahçesinde Bengal kaplanının bulunduğu alana girdi, hayatını kaybetti Hayvanat bahçesinde Bengal kaplanının bulunduğu alana girdi, hayatını kaybetti
00:07
Hakemin üzerine yürüdüler Olaylı maçta kazanan Real Madrid
Hakemin üzerine yürüdüler! Olaylı maçta kazanan Real Madrid
23:34
Gözü kulağı orada İsmail Kartal’dan Aston Villa vurgusu
Gözü kulağı orada! İsmail Kartal'dan Aston Villa vurgusu
23:32
Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan itiraz
Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan itiraz
23:32
Tokat’ta bin 400 kişi hastanelere başvurdu, vatandaşlara içme suyu için uyarı yapıldı
Tokat'ta bin 400 kişi hastanelere başvurdu, vatandaşlara içme suyu için uyarı yapıldı
23:16
Nihat Kahveci’den Kerem Aktürkoğlu’na fırça: En kötüsüydü Operasyon yapılmış
Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu'na fırça: En kötüsüydü! Operasyon yapılmış
22:13
Marmara Denizi’nde 3.5 büyüklüğünde deprem İstanbul’da da hissedildi
Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 04:12:54. #.0.2#
SON DAKİKA: Bağcılar'da silahlı saldırıya uğrayan kimliği öğrenilemeyen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei