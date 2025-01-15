Bağcılar'da Şok Cinayet: 12 Yaşındaki Suriyeli Kız Çocuk Taşla Öldürüldü - Son Dakika
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Bağcılar'da Şok Cinayet: 12 Yaşındaki Suriyeli Kız Çocuk Taşla Öldürüldü

Bağcılar\'da Şok Cinayet: 12 Yaşındaki Suriyeli Kız Çocuk Taşla Öldürüldü

Bağcılar'da bir daireye giren Zekeriya A., Suriyeli Meryem Samou'yu öldürüp kardeşi Ahmet Samou'yu yaraladı. Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

15.01.2025 13:03  Güncelleme: 13:05
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BAĞCILAR'da 5 katlı binanın giriş katındaki daireye girerek taşla çocuklara saldırıp 12 yaşındaki Suriyeli Meryem Samou'yı öldüren şüpheli Zekeriya A. adliyeye sevk edildi.

15 Temmuz Mahallesi 1487 Sokak'ta 5 katlı binanın girişindeki daireye elektrik tamiri için giden Zekeriya A. Suriyeli Meryem Samou (12) ve Ahmet Samou (5) isimli kardeşlere taşla saldırdı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, başından ve gözünden yaralanan Ahmet Samou'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken ablası Meryem Samou'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi aldıktan sonra olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren anne Güli Samou kaldırıldığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan araştırma sonucu tekstilde çalışan Zekeriya A.'yı gözaltına aldı. Dün polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Zekeriya A. bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bağcılar'da Şok Cinayet: 12 Yaşındaki Suriyeli Kız Çocuk Taşla Öldürüldü - Son Dakika

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