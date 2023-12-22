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Bağcılar'da Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğrayan Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Bağcılar'da Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğrayan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Bağcılar'da Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde yürüyen Naci Çalışkan, yol kenarındaki yeşillik alanda bulunan 4 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Çalışkan, hastaneye kaldırıldı. Saldırgan köpeklerden biri bayıltılarak belediye barınma merkezine götürüldü.

Bağcılar\'da Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğrayan Kişi Hastaneye Kaldırıldı
22.12.2023 - 13:37,
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Bağcılar'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak bacağından yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

??????? Bağlar Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde yürüyen Naci Çalışkan, yol kenarındaki yeşillik alanda bulunan 4 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Olayda bacağından yaralanan Çalışkan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Gazetecilere açıklama yapan Çalışkan, yolda yürürken köpeklerin saldırısına uğradığını belirterek, "4 köpek vardı. Bacağımdan ısırdılar. Ben ilk kez rastladım. Köpekler yatıyordu, ben de kaldırımda yürüyordum. Telefonla konuşuyordum." dedi.

Saldırgan köpeklerden biri, Bağcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu iğne ile vurularak bayıltıldı.

Köpek, Bağcılar Belediyesi Barınma ve Müşahede Merkezi'ne götürüldü.

Köpeklerin yoldan geçen başka kişilere saldırdığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bağcılar'da Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğrayan Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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