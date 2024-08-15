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Bağcılar'da tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

Yıldıztepe Mahallesi'ndeki bir evde öğle saatlerinde İ.Ç. ile eşi K.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. İ.Ç, tartışma sırasında eşini bıçakladı.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine söz konusu adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan K.Ç. kurtarılamadı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.Ç, emniyetteki işlemleri sonrası "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.