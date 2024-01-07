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Bağcılar'da Tekstil Atölyesine Hırsızlık Girişimi - Son Dakika
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Bağcılar'da Tekstil Atölyesine Hırsızlık Girişimi

Bağcılar'da bir tekstil atölyesine gelen 5 şüpheli, demir kesme makası kullanarak kapının kilidini kesmeye çalıştı. Üst katta oturan bir daire sakini tarafından fark edilen şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıyan olayda, şüphelilerin kullandığı minibüsün plakasının başka bir araca ait olduğu belirlendi.

Bağcılar\'da Tekstil Atölyesine Hırsızlık Girişimi
07.01.2024 - 11:14,  Güncelleme: 11:17
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BAĞCILAR'da tekstil atölyesine minibüsle gelen 5 şüpheli, demir kesme makası kullanarak kapının kilidini kesmeye çalıştı. Bu sırada sesleri duyan üst katta oturan daire sakininin müdahalesiyle şüpheliler olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 08.30 sıralarında Turgut Reis Mahallesi 425. sokakta meydana geldi. Siyah minibüsle sokağa gelen maskeli 5 şüpheli tekstil atölyesinin önünde durdu. Minibüs içerisinden inen şüpheliler, demir kesme makasıyla kapının kilidini kesmeye başladı. 5 kişi şüphe çekmemek için, zaman zaman minibüsün içerisinde bekledi. Kısa bir süre sonra bir kez daha kilidi kesmeye çalışan şüphelileri, atölyenin üst katında oturan daire sakini fark etti. Daire sakininin cama çıkarak bağırdığı şüpheliler,  minibüse binerek hızla olay yerinden kaçtı. Hırsızlık girişimini haber alan iş yeri sahibi polis merkezine giderek şikayette bulunurken, şüphelilerin kullandığı minibüsün plakasının başka bir araca ait olduğu ortaya çıktı.

Tekstil atölyesinin sahibi Abdullah Mamal, "Sabah saat 08.30 gibi geliyorlar. Dükkanın önüne gelip güpegündüz kimse yokmuş gibi, demir kesme makasını alıyor, kapı demirini kesiyor. Demiri kestikten sonra ses oluyor. Camdaki komşu fark ediyor, bağırıyor. Onlar da sonra korkup kaçıyor. Araca baktırdık. Plakası beyaz bir araca ait ama gelen araba siyah, başka bir marka araç. Plaka ise Bursa'da görünüyor." dedi.

Kaynak: DHA
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Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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