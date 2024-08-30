Bağcılar'da Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Bağcılar'da Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

Bağcılar\'da Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

Bağcılar'da bulunan bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın, 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

30.08.2024 04:46
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Bağcılar'daki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yavuz Selim Mahallesi 969. Sokak'taki 3 katlı iplik dokuma fabrikasında çıkan yangın için olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasına destek olmak için çevre belediyelerden su takviyesi istendi.

Yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar oluştu.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

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