Bağcılar'da Tekstil Firmasının Güvenlik Görevlisine Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bağcılar'da Tekstil Firmasının Güvenlik Görevlisine Saldırı

Bağcılar\'da Tekstil Firmasının Güvenlik Görevlisine Saldırı

Bağcılar'da bir tekstil firmasına ait iş yerinin önünde güvenlik görevlisini gasbetmeye çalıştıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. İş yerindeki kavga sonucunda güvenlik görevlisi yaralanırken, şüphelilerin eşyalarını ve parasını gasbetmeye çalıştığı belirlendi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

06.06.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar'da, bir tekstil firmasına ait iş yerinin önünde güvenlik görevlisini gasbetmeye çalıştıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bağlar Mahallesi'nde 5 Haziran'da bir tekstil firmasına ait iş yerinin önünde kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye gelen ekipler, iş yerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan S.K'nin henüz bilinmeyen nedenle kavga ettiği bir grup tarafından darbedilip yaralandığını tespit etti.

Güvenlik kamerası görüntülerinden bazı şüphelilerin güvenlik görevlisinin eşyalarını ve parasını gasbetmeye çalıştığı, zanlıların direnen S.K'nin yanında bulunan köpeğe taş ve sopalarla saldırdığı belirlendi.

Ekipler kimliklerini belirledikleri şüpheliler E.Ö, P.F, A.M. ve S.Ö'yü gözaltına aldı.

Emnyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Güvenlik Kamerası, Bağcılar, Güvenlik, Gözaltı, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da Tekstil Firmasının Güvenlik Görevlisine Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:55 Adıyaman’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran’da CHP’yi iade-i ziyarete gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran'da CHP'yi iade-i ziyarete gidiyor
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
12:40 Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi’nde Başkan Özer’in savunması daha enteresan Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi'nde! Başkan Özer'in savunması daha enteresan
11:21 Terör örgütü PKKPYD’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi
13:42 Müge Anlı’da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti
13:10 Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu
13:06 Çalılık alana götürdüğü köpeğe cinsel istismarda bulunan şahıs gözaltına alındı Çalılık alana götürdüğü köpeğe cinsel istismarda bulunan şahıs gözaltına alındı
12:38 F-16 alımında imza artık çok yakın ABD Büyükelçisi Flake’den “Büyük adım atıldı“ mesajı F-16 alımında imza artık çok yakın! ABD Büyükelçisi Flake'den "Büyük adım atıldı" mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 14:22:29. #1.12#
SON DAKİKA: Bağcılar'da Tekstil Firmasının Güvenlik Görevlisine Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement