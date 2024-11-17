Dün akşam saat 21.00 sıralarında Demirkapı Mahallesinde terör propagandası yapıldığı ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Molotofkokteyli atarak çöp konteynırlarını ateşe veren şüphelilerin terör örgütü lehine slogan attıkları belirlendi. Polis ekipleri, olayla ilgili F.İ.(27), F.İ.(18) ve Y.İ.(18)'yi gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte çok sayıda dijital materyal ve 1 adet balistik yeleğe el konuldu.
Son Dakika › Güncel › Bağcılar'da Terör Propagandası Yapan Üç Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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