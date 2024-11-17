Bağcılar\'da Terör Propagandası Yapan Üç Kişi Gözaltına Alındı

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BAĞCILAR'da molotofkokteyli atarak çöp konteynırlarını ateşe veren ve terör örgütü lehine slogan attıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 1 adet balistik yeleğe el konuldu.

Dün akşam saat 21.00 sıralarında Demirkapı Mahallesinde terör propagandası yapıldığı ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Molotofkokteyli atarak çöp konteynırlarını ateşe veren şüphelilerin terör örgütü lehine slogan attıkları belirlendi. Polis ekipleri, olayla ilgili F.İ.(27), F.İ.(18) ve Y.İ.(18)'yi gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte çok sayıda dijital materyal ve 1 adet balistik yeleğe el konuldu.