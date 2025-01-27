Bağcılar'da Trafik Kazası: 65 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bağcılar'da Trafik Kazası: 65 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Bağcılar\'da Trafik Kazası: 65 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Bağcılar'da bir pastaneden çıkarken yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Kenan Çal, hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Olay sonrası kamyon şoförü polis merkezine götürüldü.

27.01.2025 14:41  Güncelleme: 14:47
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BAĞCILAR'da pastaneden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Kenan Çal (65), hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza, saat 10.40 sıralarında Sancaktepe Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddedeki pastaneden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen Kenan Çal, 34 KNH 755 plakalı hafriyat kamyonunun altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Çal'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri hafriyat kamyonu şoförünü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Pastane çalışanı Mahmut Kaya "Sabah geldi bizden iki tane kaşarlı poğaça aldı. Buradan çıkınca birden bir ses geldi, adam arabanın altına girmiş kafası arabanın altında kalmış. İnsanlar polis ve ambulansa haber verdi. Her sabah gelir poğaça, börek alır giderdi" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bağcılar'da Trafik Kazası: 65 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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