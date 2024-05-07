Bağcılar'da yangın çıkan evde uyuyan anne ve iki çocuğu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mustafa Kemal Mahallesi 1972 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Giriş katta oturan bir daire sakini, koku üzerine dışarıya çıkarak binadakileri uyardı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekibi, bodrum kattaki dairenin kapısını kırarak, içeride uyuyan kadın ve iki çocuğunu kurtardı.
Dumandan etkilenen çocuklara ambulansta müdahale edilirken, anne ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Binada hasara yol açan yangın, itfaiye ekiplerince söndürdü.
Son Dakika › Güncel › Bağcılar'da yangın çıkan evde uyuyan anne ve iki çocuğu kurtarıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?