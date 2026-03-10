Bağcılar Gençlerin YKS Ücretini Karşılayacak - Son Dakika
Bağcılar Gençlerin YKS Ücretini Karşılayacak

10.03.2026 11:07
Bağcılar Belediyesi, 25 yaş altı gençlerin YKS ücretlerini karşılayacak, başvurular 5 Nisan'a kadar.

Bağcılar Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek ilçedeki 25 yaş altı tüm gençlerin sınav ücretini karşılayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gençlere yönelik eğitim yardımları ilçede bu yıl da devam ediyor.

Devlet üniversiteleri ile özel üniversitelerin yüzde 100 burslu lisans programlarında örgün eğitime yerleşen öğrencilere 12 bin lira başarı ödülü veren belediye, şimdi de üniversite hayali kuran gençlere destek oluyor.

Bu kapsamda ilçedeki gençlerin YKS ücretleri Bağcılar Belediyesi tarafından karşılanacak.

Öğrenciler, belediyenin internet adresi üzerinden 5 Nisan'a kadar başvuru yapabilecek. ÖSYM sisteminden alınan başvuru ücreti ödendi ibaresi yer alan sınav kayıt evrakı sisteme yüklenecek, sürecin sonunda öğrencilerin banka hesaplarına ödemeleri gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Bağcılar'da ikamet eden 25 yaş altı tüm gençlerimizin her yıl olduğu gibi bu yıl da YKS ücretlerini karşılıyoruz. Hayalleriniz için çıktığınız bu yolda siz yeter ki çalışın, hedeflerinize inanın, biz her zaman yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

