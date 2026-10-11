Bağcılar Pazar Caddesi'nde iddiaya göre silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika
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Bağcılar Pazar Caddesi'nde iddiaya göre silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

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Bağcılar Pazar Caddesi\'nde iddiaya göre silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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Bağcılar Fatih Mahallesi Pazar Caddesi'nde akşam saatlerinde iddiaya göre silahlı saldırıya uğrayan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Polis caddeyi giriş ve çıkışlara kapatarak önlem aldı, cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BAĞCILAR'da, cadde üzerinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Pazar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddede bir kişi, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, caddeyi giriş ve çıkışlara kapatarak güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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