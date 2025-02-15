Bağcılar TEM Otoyolu\'nda Yangın: Cip Alev Alev Yandı

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BAĞCILAR TEM Otoyolunda alev alev yanan cip itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında sürücü son anda araçtan çıkarken TEM Otoyolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Yangın, TEM Otoyolu İSTOÇ mevkisinde Edirne istikametinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 34 BSR 676 plakalı cip sürücüsü Mehmet Ünalan İSTOÇ mevkisine gelince araç arıza ışığı yandı. Ünalan, aracını yol kenarına çeker çekmez dumanlar yükseldi ve aracın ön kısmı alevli yanmaya başladı. Alevler kısa sürede büyüdü ve tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan cipe müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken cip demir yığınına döndü.

Olay yerine gelen polis ekipleri de otoyolun Edirne istikametinin bir şeridini trafiğe kapattı. Yangın nedeniyle Mahmuybey Gişeler istikametine gitmek isteyen sürücüler bir süre trafikte beklemek zorunda kaldı.