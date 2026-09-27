Bağcıoğlu, Özata için SPK suç duyurularının savunma sanayiinde incelenmesini istedi - Son Dakika
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Bağcıoğlu, Özata için SPK suç duyurularının savunma sanayiinde incelenmesini istedi

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Bağcıoğlu, Özata için SPK suç duyurularının savunma sanayiinde incelenmesini istedi
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Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Özata Denizcilik hakkındaki adli süreç ve SPK'nın suç duyurularının savunma sanayii açısından da değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Özata Tersanecilik ve bağlantılı şirketlerin tüm proje ve sözleşmelerinin incelenmesi çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Özata Denizcilik yöneticileri hakkında yürütülen adli süreç ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun suç duyurularının milli savunma sanayii açısından da değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, Özata Tersanecilik ve bağlantılı şirketlerin tüm proje ve sözleşmelerinin incelenmesi çağrısında bulundu.

Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Milli savunma sanayiimizin güvenilirliği ve itibarı her türlü tartışmanın üzerindedir. Özata Denizcilik yöneticileri hakkında yürütülen adli süreç ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan suç duyuruları yalnızca bir sermaye piyasası meselesi olarak değerlendirilemez. Çünkü aynı grubun Özata Tersanecilik şirketi, milli savunma sanayiimizin kritik projelerinde görev almaktadır. Özata; iki Türk tersanesiyle oluşturduğu iş ortaklığı bünyesinde Türk Deniz Kuvvetleri için HİSAR Sınıfı Açık Deniz Karakol Gemisi Projesinde, ayrıca başka bir Türk tersanesiyle oluşturduğu iş ortaklığı bünyesinde 4 Akaryakıt Gemisi Projesinde yer almaktadır. Mesele, Özata ve bağlantılı şirket yapısı hakkında ortaya çıkan gelişmelerin milli savunma sanayii açısından değerlendirilmesidir. Konu yalnızca tek bir projenin mali yeterliliği veya takvimi de değildir. Asıl mesele, milli savunma sanayiimizin yüklenici ve iş ortaklarında araması gereken güvenilirlik, finansal dayanıklılık, bağımsız karar alma kabiliyeti ve denetlenebilirlik standartlarıdır.

Savunma Sanayii Başkanlığı, yaşanan gelişmeler üzerine Özata Tersanecilik ve bağlantılı şirket yapısının milli savunma sanayiindeki tüm proje ve sözleşmelerini bütüncül biçimde incelemeli; mali ve kurumsal yapı, ortaklık ve kontrol ilişkileri, kurumsal yönetişim, sözleşmesel yükümlülükler ve tedarik güvenliği açısından gerekli risk değerlendirmelerini yapmalıdır. Bununla da yetinilmemelidir. Bu ve benzeri durumların tekrar yaşanmaması için milli savunma sanayii projelerinde yüklenici, alt yüklenici ve iş ortaklarının seçiminde uygulanan mali yeterlilik, finansal bağımsızlık, hukuki ve kurumsal yapı ile güvenilirlik kriterleri gözden geçirilmelidir. Kritik savunma projelerinde görev alan şirketlerin yalnızca teknik kabiliyeti değil; mali yapısı, ortaklık ve kontrol ilişkileri, kurumsal yönetimi ve güvenilirliği de stratejik önemdedir.

Bu çerçevede firmaların ortaklık ve finansman yapıları da titizlikle incelenmelidir. Çünkü mali veya kurumsal zafiyetler, kritik milli savunma sanayii şirketlerini dış etkilere ve istenmeyen bağımlılıklara açık hale getirebilir. Burada mesele peşinen suç isnat etmek değildir. Yargı süreci kendi mecrasında devam edecektir. Ancak milli savunma sanayii güven konusunda tereddüt kaldırmaz. Böyle gelişmeler ortaya çıktığında gerekli incelemeyi yapmak, varsa zafiyetleri gidermek ve benzer risklerin tekrarını önleyecek tedbirleri almak zorunludur. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kritik projeleri, kamu kaynakları ve milli savunma sanayiimizin itibarı söz konusudur. Milli savunma sanayii böyle hataları affetmez, güven ancak güçlü denetim, şeffaflık ve hesap verebilirlikle korunur."

Kaynak: ANKA
Sermaye Piyasası KuruluYankı BağcıoğluDenizcilikGüvenlikEkonomiGüncelSon Dakika

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