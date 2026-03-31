Bağdat'ta ABD'li Gazeteci Kaçırıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta "Shelly Kittleson" isimli ABD'li gazetecinin kaçırıldığı iddia edildi.
Irak yerel basınında yer alan haberlerde, ABD'li gazeteci Shelly Kittleson'ın Bağdat'ın merkezinde bulunan otelinin yakınlarında kaçırıldığı ileri sürüldü.
Gazeteciyi kaçıranlardan bir kişinin yakalandığı iddia edildi.
Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı Saad Maan, AA muhabirine olayı araştırdıklarını söyledi.
