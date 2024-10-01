ABD üssüne saldırı! Katyuşa roketleri art arda fırlatıldı

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Orta Doğu'da en sıcak gecelerden biri yaşanıyor. İsrail'in kara harekatı başlattığı Lübnan'dan sonra Irak'taki ABD üssüne katyuşa saldırısı olduğu öğrenildi.

IRAK'TAKİ ABD ÜSSÜNE KATYUŞA ATILDI

Irak haber ajansı INA'nın güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre, ABD kuvvetlerine ev sahipliği yapan Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda boş alana 1 Katyuşa füzesi düşerken, bir diğer Katyuşa füzesi de orada bulunan Terörle Mücadele Servisi'ne ait araç park alanına düştü. Söz konusu saldırıda yaralanan olmadığı kaydedildi. Güvenlik güçlerinin, Bağdat'ın Amiriye bölgesindeki bir araçta füze fırlatma rampası bulduğu da belirtildi.