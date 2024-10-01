ABD üssüne saldırı! Katyuşa roketleri art arda fırlatıldı - Son Dakika
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ABD üssüne saldırı! Katyuşa roketleri art arda fırlatıldı

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ABD kuvvetlerine ev sahipliği yapan Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir askeri üsse en az iki katyuşa roketi atıldı Saldırıda yaralanan olmadı. Güvenlik güçleri, bölgedeki bir araçta füze fırlatma rampası buldu.

01.10.2024 02:16  Güncelleme: 09:17
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Orta Doğu'da en sıcak gecelerden biri yaşanıyor. İsrail'in kara harekatı başlattığı Lübnan'dan sonra Irak'taki ABD üssüne katyuşa saldırısı olduğu öğrenildi.

IRAK'TAKİ ABD ÜSSÜNE KATYUŞA ATILDI

Irak haber ajansı INA'nın güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre, ABD kuvvetlerine ev sahipliği yapan Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda boş alana 1 Katyuşa füzesi düşerken, bir diğer Katyuşa füzesi de orada bulunan Terörle Mücadele Servisi'ne ait araç park alanına düştü. Söz konusu saldırıda yaralanan olmadığı kaydedildi. Güvenlik güçlerinin, Bağdat'ın Amiriye bölgesindeki bir araçta füze fırlatma rampası bulduğu da belirtildi.

ABD üssüne saldırı! Katyuşa roketleri art arda fırlatıldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD üssüne saldırı! Katyuşa roketleri art arda fırlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ahmet Polat:
    adamlar atıyor 12 den vuruyor. bunlar 2 roket atmış yaralı bile yok pehhh. 143 5 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    katşukanin miyadi dolmuş hiç bi işe yaramaz bunlar yeni teknolojilere bakın 15 2 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    Netice, sıfıra sıfır.. 12 1 Yanıtla
  • Özlem Çağlıyan:
    Attıkları roketler birşeye yaramamissa ne diye haber diye anlatıyorsunuz. 11 0 Yanıtla
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