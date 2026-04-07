Bağdat'ta İHA Düşmesi: Yangın ve Yaralılar

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir eve insansız hava aracı (İHA) düşerek, evde yangın çıkmasına neden oldu.
Bağdat'ın Amiriye bölgesinde bir eve İHA düştü. Düşen İHA sonucu evde yangın çıkarak, büyük hasara yol açtı.
Güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal ederek, müdahalede bulundu.
Ev sakinleri arasında yaralananlar olduğu ifade edildi.
Saldırının kimin tarafından yapıldığı bilinmiyor.
Bağdat'ın diğer bazı bölgelerindeki evlere de İHA'ların düştüğü kaydedildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?