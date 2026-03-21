Bağdat'ta İHA Düştü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Fas Büyükelçiliği yakınlarına insansız hava aracı (İHA) düştü.

Bölgedeki AA muhabiri, Bağdat'ın Mansur bölgesindeki Fas Büyükelçiliği yakınlarından İHA'nın düşmesi sonucu dumanların yükseldiğini aktardı.

Saldırının kim tarafından düzenlendiği bilinmezken, Irak makamlarından henüz resmi açıklama yapılmadı.