Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bağdat'ta Patlama Sesleri ve Füze Düşmesi

21.03.2026 22:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağdat'ta ABD üslerine İHA saldırısı ve bir eve füze düştü. Irak makamlarından açıklama yok.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta art arda patlama sesleri duyuldu.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınında bulunan Victoria Üssü ile aynı bölgede bulunan ABD Büyükelçiliğine ait lojistik destek birimi, insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındı.

Öte yandan Bağdat'ın Seyidiye semtinde bir eve füze düştü. Sosyal medyada yayımlanan görüntüde, füzenin isabet ettiği evde ciddi hasar meydana geldiği yer aldı.

Irak makamlarından henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Bağdat, Irak, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
21:33
Devrim Muhafızları Komutanı: Bundan sonra İsrail semalarında İran’ın füze üstünlüğünü ilan ediyorum
21:21
Süleyman Soylu: 300-400 bin şehit veririz ama Allah’ın izniyle İsrail diye bir memleket kalmaz
20:14
İran’dan İsrail’e füze saldırısı Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama
19:57
İran: Tüm adalarda çocuk katilleri için mezarlar hazırladık
19:01
Hürmüz Boğazı’nın açık tutulması için 22 ülkeden “katkıda bulunma“ taahhüdü
17:59
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 23:30:44. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.