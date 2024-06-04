Bağdat'ta Protestocular ABD Restoranlarına Saldırdı - Son Dakika
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Bağdat'ta Protestocular ABD Restoranlarına Saldırdı

Bağdat'ın doğusundaki Filistin Caddesi'nde bulunan bir KFC restoranına baskın düzenleyen öfkeli protestocular, aynı zamanda Cedriye mahallesindeki Chili House ve Lee's restoranlarına da saldırdı. Protestocular, restoranlarda maddi hasara neden oldu ve masa ve sandalyeleri parçaladı. Güvenlik güçlerinin havaya ateş açmasıyla dağılan protestocuların saldırısı sonucunda restoranlarda ciddi zararlar meydana geldi.

04.06.2024 13:05
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BAĞDAT, 4 Haziran (Xinhua) -- Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir KFC restoranının önünde görülen polis aracı, 3 Haziran 2024.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta onlarca protestocu, iki ABD restoranına baskın düzenleyerek maddi hasara neden oldu.

Adının gizli kalması koşuluyla Xinhua'ya bilgi veren Irak İçişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, öfkeli protestocuların Pazartesi günü akşam saatlerinde Bağdat'ın doğusundaki Filistin Caddesi'nde bulunan bir KFC restoranına baskın düzenlediğini ve güvenlik güçlerinin havaya ateş açmasının ardından dağıldıklarını söyledi.

Kaynak ayrıca Cedriye mahallesindeki Chili House ve Lee's restoranlarının da saldırıya uğradığını, masa ve sandalyelerin protestocular tarafından parçalandığını belirtti. (Fotoğraf: Khalil Dawood/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Bağdat'ta Protestocular ABD Restoranlarına Saldırdı - Son Dakika

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