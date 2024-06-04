Bağdat'ta Protestocular ABD Restoranlarına Saldırdı

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BAĞDAT, 4 Haziran (Xinhua) -- Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir KFC restoranının önünde görülen polis aracı, 3 Haziran 2024.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta onlarca protestocu, iki ABD restoranına baskın düzenleyerek maddi hasara neden oldu.

Adının gizli kalması koşuluyla Xinhua'ya bilgi veren Irak İçişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, öfkeli protestocuların Pazartesi günü akşam saatlerinde Bağdat'ın doğusundaki Filistin Caddesi'nde bulunan bir KFC restoranına baskın düzenlediğini ve güvenlik güçlerinin havaya ateş açmasının ardından dağıldıklarını söyledi.

Kaynak ayrıca Cedriye mahallesindeki Chili House ve Lee's restoranlarının da saldırıya uğradığını, masa ve sandalyelerin protestocular tarafından parçalandığını belirtti. (Fotoğraf: Khalil Dawood/Xinhua)