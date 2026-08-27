Bağdat'ta Silahlı Saldırı: Tuğgeneral Öldü - Son Dakika
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Bağdat'ta Silahlı Saldırı: Tuğgeneral Öldü

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Bağdat'ın güneyinde düzenlenen saldırıda bir tuğgeneral ve güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde düzenlenen silahlı saldırıda, bir tuğgeneral ile bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırının başkentin güneyindeki Dora bölgesinin Kerraza-Hay Dijla çevresinde, bazı yapıların yıkılması sırasında??????? meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, olay sırasında güvenlik güçleri ile yıkım çalışmalarını yürüten belediye personeline ateş açıldığı bildirildi.

Saldırıda tuğgeneral rütbesindeki bir güvenlik yetkilisi ile bir güvenlik görevlisinin öldüğü, ayrıca aralarında Bağdat'ın güneyindeki güvenlik birimlerinden birinin müdürünün??????? de bulunduğu 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamaya göre saldırıda yaralananlar arasında İçişleri Bakanlığına bağlı federal polis teşkilatından bir personel, iki güvenlik görevlisi ve Bağdat Emniyetinden bir çalışan da bulunuyor.

Güvenlik güçlerinin, Bağdat Operasyonlar Komutanı'nın sahadaki yönlendirmesiyle bölgeye güvenlik takviyesi gönderdiği, çevrede kapsamlı güvenlik önlemleri aldığı ve bazı yolları kapattığı aktarıldı.

Güvenlik Medya Ağı, olayın ardından geniş çaplı soruşturma ve arama operasyonu başlatıldığını, saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir şüphelinin gözaltına alındığını ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Açıklamada, saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği veya saldırıyı gerçekleştirme gerekçesine ilişkin??????? ise ayrıntı verilmedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bağdat'ta Silahlı Saldırı: Tuğgeneral Öldü - Son Dakika

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