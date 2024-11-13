Bağdat\'ta Uluslararası Kur\'an Yarışması

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün başlayan Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasına Türkiye'den Muhammed İsmail Demirel ile Celalettin Sert katıldı.

Türkiye birincilikleri olan Kur'an-ı Kerim hafız ve okuyucuları Demirel ile Sert, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İslam coğrafyasından Kur'an-ı Kerim hafızı ve okuyucularıyla müsabaka ve sohbet etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

İstanbul'da Ortaköy Büyük Mecidiye Camisi'nde görev yapan Demirel, ilk defa uluslararası bir müsabakaya katıldığını ifade etti.

Bağdat'ta çok güzel karşılandıklarını dile getiren Demirel, "Irak hükümeti olarak bizi güler yüzlü şekilde karşıladılar. Buradaki atmosferi de bize yaşattılar. Çok heyecanlı bir atmosfer vardı. Rabbim, inşallah böyle müsabakalarda ülkemizi daha iyi bir şekilde temsil etmeyi nasip eylesin." dedi.

Demirel, İslam coğrafyasından Kur'an-ı Kerim hafızı ve okuyucularıyla bir araya gelip sohbet etmekten mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Buraya gelen her bir yarışmacı kendi ülkesinin incileridir. Biz de Türkiye birincisi olarak buraya geldik." şeklinde konuştu.

Türkiye'yi temsil eden bir diğer yarışmacı Celalettin Sert de, Erzurum'da Hacı Hüseyin Efendi Camisi'nde 5 yıldır Müezzin Kayyım olarak görev yaptığını belirterek, 2011 yılında liseler arasında yapılan hafızlık müsabakasında Türkiye birincisi olduğunu söyledi.

Tunus ve Rusya'da düzenlenen uluslararası hafızlık müsabakalarında da Türkiye'yi temsil ettiğini belirten Sert, her yarışmada daha fazla tecrübe kazandıklarını söyledi.

Sert, "Heyecanımız güzel bir şey ve böyle yarışmalara katıldıkça bu heyecan ve tecrübemiz artıyor." dedi.

Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin himayesinde, Şii ve Sünni Vakfı'nın düzenlediği Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın kazananları yarın açıklanacak.

Her ülkenin iki kişiyle temsil edildiği müsabakada toplam 42 hafız ve okuyucu yarışıyor.