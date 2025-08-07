Bağımlılığa Karşı Farkındalık Projesi - Son Dakika
Bağımlılığa Karşı Farkındalık Projesi

Bağımlılığa Karşı Farkındalık Projesi
07.08.2025 16:10
Yeşilay, zarar veren bağımlılıklarla mücadele için ODAK projesiyle gençlere yönelik çalışmalar yapıyor.

Yeşilay Antalya Şube Başkanı Osman Zeki Özcan, giderek yaygınlaşan davranışsal bağımlılıklara karşı farkındalık çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Anadolu Ajansı Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Özcan, yaptığı açıklamada, Yeşilay'ın teknoloji, kumar, madde, tütün ve alkol olmak üzere beş bağımlılık alanında mücadele ettiğini hatırlattı.

Bağımlılık literatüründe davranışsal bağımlılıkların önemli bir yer tuttuğuna dikkati çeken Özcan, "Kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi bağımlılıklar, vücuda herhangi bir kimyasal madde alınmadan da beyin ve bedende ciddi hasarlara yol açabiliyor. Günümüzde kumar bağımlılığı, madde kullanımına bağlı bağımlılıklarla neredeyse eş değer düzeyde ve hatta daha yaygın bir hale geldi." diye konuştu.

Teknoloji bağımlılığı konusunda da artan bir sorunla karşı karşıya olduklarını ifade eden Özcan, yaz tatili döneminde özellikle velilerden bu konuda yoğun şikayetler aldıklarını söyledi.

Bu kapsamda, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürüttükleri Olumlu Dijital Alışkanlık Kazanım (ODAK) projesine değinen Özcan, şunları kaydetti:

"ODAK projemizde merkezdeki 50 lisede yaklaşık 20 bin gence ulaştık. Bu projeyi diğer dört alanda da yaygınlaştırmak ve özellikle çocuklarımıza yönelik önleyici faaliyetler anlamında mümkün olduğunca genişletmek istiyoruz. Bu tür bağımlılıklarla mücadelede önleyici çalışmalar çok önemli. İnsanlara, çocuklarımıza, gençlerimize bağımlılığa yakalanmadan önce ulaşabilmek büyük önem taşıyor."

Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) aracılığıyla vatandaşlara ücretsiz destek sağlandığını aktaran Özcan, 115 Danışma Hattı üzerinden psikologlardan ücretsiz hizmet alınabildiğini hatırlattı.

Kaynak: AA

Teknoloji, antalya, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

