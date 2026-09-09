Bağımlılık dergileri editörleri 25. yıl için İstanbul'da toplandı, yapay zeka masaya yatırıldı - Son Dakika
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Bağımlılık dergileri editörleri 25. yıl için İstanbul'da toplandı, yapay zeka masaya yatırıldı

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Uluslararası Bağımlılık Dergileri Editörleri Birliği (ISAJE), kuruluşunun 25. yılında İstanbul Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen yıllık toplantıda bir araya geldi.

Bağımlılık alanında bilimsel yayıncılığın önde gelen uluslararası temsilcileri, Uluslararası Bağımlılık Dergileri Editörleri Birliği (ISAJE) Yıllık Toplantısı ve Genel Kurulu kapsamında İstanbul'da bir araya geldi.

Yeşilaydan yapılan açıklamaya göre, ISAJE'nin kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen toplantıya, Yeşilay ile uluslararası hakemli akademik dergisi "Addicta: The Turkish Journal on Addictions" ev sahipliği yaptı.

Bağımlılık alanında yayın yapan akademik dergilerin yayın kalitesinin geliştirilmesi amacıyla 2001'de kurulan ISAJE üyesi dergilerin temsilcilerinin katıldığı toplantıda, bağımlılık alanındaki bilimsel yayıncılığın güncel sorunları ve geleceğe yönelik gündem başlıkları değerlendirildi. Ana dili İngilizce olmayan araştırmacıların uluslararası dergilerde yayın yaparken karşılaştıkları güçlükler, editoryal ekiplerin sorumlulukları, hakem bulma ve hakemlik süreçlerinde yaşanan sorunlar ayrıntılı olarak ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ISAJE Başkanı Neo Morojole, yapay zekanın bilimsel yayıncılık üzerindeki etkisinin toplantının başlıca gündem maddelerinden biri olduğunu belirterek, "Yapay zeka konusu son dönemde çok sık gündeme geliyor ve bizim için önemli bir zorluk teşkil ediyor. Yapay zeka daha hızlı yayın yapmamıza yardımcı olabilir ancak daha hızlı yayın yapmak, aynı zamanda daha iyi yayın yaptığımız anlamına gelmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Addicta Başeditörü ve Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Coşkunol da ISAJE'nin bağımlılık alanındaki bilimsel yayınların niteliğinin geliştirilmesi açısından önemli bir platform olduğunu vurguladı.

Coşkunol, "Bu toplantıların temel amacı, dünyada bağımlılık alanında yayın yapan dergilerin karşılaştığı sorunların tartışılmasını ve bu sorunlara yönelik çözüm yollarının geliştirilmesini sağlamak." ifadesini kullandı.

Addicta Tütün Bağımlılığı Alan Editörü ve Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Volkan Kara'nın ise Yeşilay ve Addicta'nın toplantıya ev sahipliği yapmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

Toplantıdan bağımlılık alanında önemli sonuçlar çıkmasını beklediğini aktaran Kara, "Yeşilay, toplumda bağımlılıklarla mücadelede koruyucu ve önleyici çalışmalar, savunuculuk, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile bilimsel araştırmaların topluma aktarılması gibi pek çok alanda aktif rol üstlenmektedir." açıklamasında bulundu.

Kara ayrıca, Addicta'nın Türkiye'den ve farklı ülkelerden bilim insanlarının bağımlılıkla ilgili nitelikli yayınlarını kabul ettiğini, bu yayınları basılı olarak arşivleyerek bilim dünyasının hizmetine sunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağımlılık dergileri editörleri 25. yıl için İstanbul'da toplandı, yapay zeka masaya yatırıldı - Son Dakika

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