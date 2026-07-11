Bağımlılıkla Mücadelede Yeşilay'ın Artan Çabası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bağımlılıkla Mücadelede Yeşilay'ın Artan Çabası

Bağımlılıkla Mücadelede Yeşilay\'ın Artan Çabası
11.07.2026 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Adana Şube Başkanı Yıldırım, bağımlılıkla mücadele çalışmalarını tanıttı ve başvuru artışını vurguladı.

Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Şube binasında gazetecilerle buluşan Yıldırım, bağımlılıkla mücadelede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirme yaptı.

Bağımsızlık Yılı kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Yıldırım, "İstiyoruz ki insanımız nereye gidiyorsa Yeşilayımız da arkasından gitsin, orada varlığını hissettirsin. Çünkü bizim olmadığımız ya da boşlukların olduğu yerde bağımlılık çok rahat girebilir. Bağımlılık bir hastalık. Biz de hiçbir insanımızı bu bağımlılığa terk etmek istemiyoruz." diye konuştu.

Kentte iki Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) hizmet verdiğini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bağımlılıkla mücadelesini kazanmaya çalışan ve Yeşilaya başvuranların sayısı bir hayli arttı. Önceki yıla nazaran yüzde 50 artışımız var. YEDAM'a tütün bağımlılığı nedeniyle 60, kumar bağımlılığı 130, internet bağımlılığı nedeniyle 24 kişi, alkol ve madde bağımlılığıyla mücadele etmek isteyen de 100'ün üzerinde kişi başvurdu."

Yıldırım, YEDAM aracılığıyla bağımlı bireylere ücretsiz destek sağlandığı anlatarak, gençleri Yeşilay gönüllüsü olmaya davet etti.

Kaynak: AA

Yunus Emre Yıldırım, Yerel Haberler, Sağlık, Güncel, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağımlılıkla Mücadelede Yeşilay'ın Artan Çabası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fuhuş operasyonunda “meyveli“ şifreleme oyununu polis bozdu Fuhuş operasyonunda "meyveli" şifreleme oyununu polis bozdu
40 yıldır Mekke’de mahsur kalan Sivaslı Ali Baybaş’ın vatan hasreti sona ediyor 40 yıldır Mekke'de mahsur kalan Sivaslı Ali Baybaş'ın vatan hasreti sona ediyor
Galatasaray’ın ilk rakibi belli oldu Galatasaray'ın ilk rakibi belli oldu
Ülke yasta Yarı finali kutlayan bir genç kız korkunç şekilde can verdi Ülke yasta! Yarı finali kutlayan bir genç kız korkunç şekilde can verdi
Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti, annesinin feryadı yürekleri dağladı Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti, annesinin feryadı yürekleri dağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni sistemin kutupbaşlarından biri olma yolunda ilerliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni sistemin kutupbaşlarından biri olma yolunda ilerliyoruz

16:42
Trump’ın Ankara’da kaldığı otele dışarıdan tuvalet getirildiği iddiasına açıklama
Trump'ın Ankara'da kaldığı otele dışarıdan tuvalet getirildiği iddiasına açıklama
15:11
Avluda uygunsuz halde yakalandıkları imama yapmadıklarını bırakmadılar
Avluda uygunsuz halde yakalandıkları imama yapmadıklarını bırakmadılar
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket
14:44
Eskişehir’den acı haber Kavga ihbarına giden jandarma şehit oldu
Eskişehir'den acı haber! Kavga ihbarına giden jandarma şehit oldu
12:49
Çankaya Belediye Başkanı Güler’in gözaltına alınacağı havalimanında dikkat çeken hazırlık
Çankaya Belediye Başkanı Güler'in gözaltına alınacağı havalimanında dikkat çeken hazırlık
12:01
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 16:56:21. #7.13#
SON DAKİKA: Bağımlılıkla Mücadelede Yeşilay'ın Artan Çabası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.