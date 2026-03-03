Bağımlılıklara Karşı Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
Bağımlılıklara Karşı Farkındalık Etkinliği

Bağımlılıklara Karşı Farkındalık Etkinliği
03.03.2026 14:28
Yeşilay Haftası'nda Eskişehir'de bağımlılıkla mücadele için etkinlik düzenlendi.

Yeşilay Haftası kapsamında Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi tarafından bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Valilik Meydanı'nda düzenlenen etkinlik kapsamında, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, öğrenciler tarafından bağımlılıklarla mücadele temasıyla hazırlanan resim sergisini gezdi.

Vali Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, bağımlılıkların bireyleri ve toplumu karanlığa sürüklediğini belirterek, Yeşilay'ın bu alanda büyük ve anlamlı mücadele yürüttüğünü ifade etti.

Alkol, sigara, madde bağımlılığı ve kötü alışkanlıklara karşı özellikle çocukların ve gençlerin korunmasının hayati önem taşıdığını kaydeden Yılmaz, "Bağımlılıklar insanı köleleştirir, sağlığını yok eder ve gerçek hayattan koparır. Bu mücadelenin sonu ancak hep birlikte hareket edersek aydınlık olur. Bu, güçlü toplum ve sağlıklı bireyler oluşturma mücadelesidir ve mutlaka kazanılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve öğrencilere teşekkür eden Yılmaz, devlet olarak bu mücadelenin her zaman destekçisi olduklarını vurguladı.

Yılmaz ve öğrencilerin farkındalık oluşturmak amacıyla Yeşilay balonlarını gökyüzüne bırakmasıyla sona eren etkinliğe, Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Yeşilay Haftası, Yerel Haberler, Etkinlikler, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

