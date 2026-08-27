Bağımsız 'Harabe' Filminin Okuma Provası Gerçekleşti

Yönetmenliğini ve senaristliğini Senem Bay'ın üstlendiği "Harabe" filminin okuma provası gerçekleştirildi.

Gerçek olaylardan esinlenerek kaleme alınan bağımsız sinema projesinin başrollerini Burcu Biricik ve Burak Dakak paylaşacak.

Yapımcılığını Nida Karabol, Semih Hakyemez ve Senem Bay'ın üstlendiği, Biricik'in aynı zamanda ortak yapımcı olarak yer aldığı film, yolları İstanbul'da kesişen farklı kültürlerden üç yabancının hikayesini kara mizah unsurlarıyla beyazperdeye taşıyor.

Filmin oyuncuları ve ekibi, Şişli'de bir otelde düzenlenen okuma provasında bir araya gelerek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yönetmen Bay, projenin ilk uzun metraj çalışması olduğunu belirterek, bağımsız film üretiminin zorlaştığı bir dönemde güçlü bir ekiple yola çıkmaktan heyecan duyduğunu dile getirdi.

Bay, "Bu filmi gerçekleştirmemde ve benim hayalime destek oldukları için, hem oyuncularımıza, bütün ekibimize, hem de bu işe inanan ve yüreğini koyan herkese teşekkür ederim. Dilerim yolculuğumuz uzun sürer. Dilerim bittiği zaman sizlerle güzel bir film paylaşmış oluruz." dedi.

"Şahane oyuncularla birlikteyiz"

Oyuncu Burcu Biricik, senaryoyu ilk okuduğu anda projeye dahil olmak istediğini belirterek, yönetmeninin hayaline eşlik etmek amacıyla çıktığı yolda çok beğendiği bir senaryoyla karşılaştığını söyledi.

Uzun zamandır düşündüğü yapımcılık alanında ilk kez bir projenin yalnızca içinde değil, arkasında da yer almak istediğini ifade eden Biricik, bu fırsatın kendisine sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Biricik, projede birbirinden başarılı oyuncularla bir arada olmaktan dolayı da heyecanlı olduğunu paylaşayarak, filmdeki karakterine dair, "İtalya'da yaşayan ve insan hakları için çalışan, aktivist diyebileceğimiz bir kadın. Kendisini çok güçlü zanneden, sağlam duruşlu bir karakter. Ama yolda görüyor ki dış dünyada güçlü görünse de iç dünyasında o kadar güçlü değil." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu Burak Dakak ise projenin başından beri hikayeye katkı sunma motivasyonuyla çalıştığını belirterek, "Çok sevdiğim büyük aktörler ve aktrisler var. Oynadığım Fatih karakteri, hayallerinin peşinden gitmeyi çok isteyen ama gerek ailesi gerek başka sebeplerden engellerle karşılaşmış bir genç adam. 'Harabe' ile birlikte yolu diğer karakterlerle kesişiyor ve bir yolculuğa çıkıyor. Benim daha önce tecrübe etmediğim türde bir karakter. Onun için ayrıca heyecanlıyım." dedi.

Çekimler İstanbul ve Antalya'da gerçekleştirilecek

Filmin çekimleri beş hafta boyunca İstanbul'da, özellikle Beyoğlu'nda gerçekleştirilecek; sahil sahneleri ise Antalya'da tamamlanacak.

Türkçe ve Arapça olmak üzere iki dilli anlatıma sahip olması planlanan yapımda, yabancı oyuncular da rol alacak.

Geliştirme aşamasında 2022'de Fransa merkezli "Films Femmes Mediterranee" seçkisine kabul edilen proje, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ile "12 Punto TRT Ön Alım Ödülü" sahibi oldu.

Filmin gösterim yolculuğunun uluslararası festivallerle başlatılması planlanıyor.