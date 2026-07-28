Bağımsız Maden İşçileri Sendikası İtiraz Etti

(MANİSA) - Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan son istatistiklerine göre sendikasının işkolu barajının altında gösterildiğine dikkati çekerek, "Bağımsız Maden İşçileri Sendikası işkolu barajını aşmıştır. Bu konuda bir hata yapıldığına inanıyoruz ve bu hatanın en kısa sürede düzeltilmesini bekliyoruz" dedi.

Çakır, yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan işkolu istatistiklerinin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Sendikanın fiili üye sayısının 2 bin 369 olduğunu ve bu sayıyla işkolu barajını geçtiğini ve elinde üye sayılarını gösteren belgelerin bulunduğunu belirten Çakır, "Bağımsız Maden İşçileri Sendikası işkolu barajını aşmıştır. Bu konuda bir hata yapıldığına inanıyoruz ve bu hatanın en kısa sürede düzeltilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Çakır, sendika yöneticilerinin ve yaklaşık 300 üyenin istatistiklerde yer almadığını söyleyerek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileriyle görüşeceklerini ve istatistiklerin incelenmesini talep edeceklerini bildirdi. Çakır, konunun yargıya taşınmasının ise kısa vadede çözüm üretmeyeceğini dile getirdi.

Yargıtay'ın benzer konularda emsal kararlarının bulunduğunu belirten Çakır, olası bir davanın yaklaşık bir yıl sürebileceğini, bu süreçte ise sendikanın toplu iş sözleşmesi yetkisini kullanamayacağını söyledi.

Çakır, sendikanın halen üç ila dört işyerinde toplu iş sözleşmesi yetkisi almak istediğini belirterek, "İşçiler bize haklarını savunmamız için yetki verdi. Toplu iş sözleşmeleri ücret, sosyal haklar ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle istatistiklerdeki hatanın gecikmeden düzeltilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bazı sendikaların ve federasyonların korunduğunu, bağımsız sendikaların ise dezavantajlı duruma düşürüldüğünü savunan Çakır, sendikasının toplu sözleşme yapabilmesi halinde özel sektör madencilerinin ücret, ikramiye, sosyal hak ve emeklilik koşullarında önemli kazanımlar elde edeceğini söyledi.

Çakır, "İşçilerimizin bize verdiği yetkiyi sonuna kadar kullanacağız. Haklı olduğumuza ve bu yanlışın düzeltileceğine inanıyoruz" dedi.