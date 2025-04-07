Bağımsız Milletvekili Yüksel Arslan İYİ Parti'ye Geri Dönüyor

(ANKARA) - Partisinden istifa eden bağımsız milletvekili Yüksel Arslan'ın, İYİ Parti'ye geri döneceği öğrenildi. Arslan'a çarşamba günü yapılacak grup toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun rozet takması bekleniyor.
İYİ Parti Ankara Milletvekili iken, yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı desteklediğini açıklayarak, partisinden 21 Aralık 2023'te istifa eden Yüksel Arslan'ın, İYİ Parti'ye geri döneceği öğrenildi.
Arslan'a, çarşamba günü yapılacak grup toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun rozet takması bekleniyor.
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