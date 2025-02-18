Bağımsızlık Seferberliği Projesi Tanıtıldı

Ilgaz ilçesinde "Bağımsızlık Seferberliği Projesi" tanıtım töreni düzenlendi.
Ilgaz Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Programda, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile İçişleri Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen "Bağımsızlık Seferberliği Projesi" tanıtım videosu izlendi.
Yeşilay İlçe Temsilcisi Şeyma Nurdoğan Dakesoğlu'nun açılış konuşmasının arından Yeşilay Çankırı Şube Başkanı İsmail Özcan, Bağımsızlık Seferberliği hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk ve Kaymakam Burak Yılmaz'ın konuşmalarının ardından program sona erdi.
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