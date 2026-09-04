Bağış: Türkiye Avrupa'nın yükünü taşıyacaksa karar masasında yer almalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bağış: Türkiye Avrupa'nın yükünü taşıyacaksa karar masasında yer almalı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski AB Bakanı Egemen Bağış, Türkiye'den Avrupa'nın güvenlik yükünü taşıması bekleniyorsa karar alma süreçlerinde de yer verilmesi gerektiğini söyledi. Bağış, Türkiye'nin güçlü bir Avrupa'yı desteklediğini ancak bunun NATO'ya alternatif değil, daha güçlü bir NATO anlamına gelmesi gerektiğini ifade etti.

Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye'den Avrupa'nın güvenlik yükünü taşımasının beklenmesi halinde, karar alma süreçlerinde Türkiye'ye de yer verilmesi gerektiğini söyledi.

Bağış, 6.? ?Selanik Metropolitan Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, savaşın yeniden Avrupa'ya döndüğünü, Orta Doğu'daki istikrarsızlığın sürdüğünü, terörizm, siber tehditler, göç baskıları ile enerji ve teknoloji rekabetinin güvenlik ortamını yeniden şekillendirdiğini söyledi.

"Müttefiklerimize düşman gibi davranma lüksümüz yok." diyen Bağış, Türkiye'nin güçlü bir Avrupa'yı desteklediğini ancak bunun NATO'ya alternatif değil, daha güçlü bir NATO anlamına gelmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük askeri güçlerinden birine, gelişen savunma sanayisine ve 70 yılı aşkın NATO tecrübesine sahip olduğunu kaydeden Bağış, "Türkiye'den Avrupa'nın yükünü taşıması bekleniyorsa, kararların alındığı masada Türkiye'nin de bir sandalyesi olmalıdır." yorumunu yaptı.

Türkiye-ABD ilişkilerine de değinen Bağış, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 40 milyar dolara ulaştığını ve hedefin 100 milyar dolar olduğunu aktararak, enerji, havacılık, teknoloji, yatırım ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Savunma alanındaki engellerin kaldırılması gerektiğini belirten Bağış, "Müttefikler birbirlerine yaptırım uygulamamalı, birbirlerini güçlendirmeli." diye konuştu ve KAAN savaş uçağında kullanılacak F110 motorlarına ilişkin ilerlemeye dikkati çekti.

Bağış, Türkiye'nin Avrupa, Karadeniz, Kafkasya, Orta Asya, Orta Doğu ve Akdeniz'in kesişim noktasında bulunduğunu kaydederek, Avrupa yatırımları ile ABD sermayesi ve teknolojisinin Türkiye'nin coğrafi konumuyla birleşmesinin stratejik fırsatlar yaratacağına vurgu yaptı.

Türkiye-Yunanistan ilişkilerine de değinen Bağış, iki ülkenin komşu ve NATO müttefiki olduğuna dikkati çekerek, anlaşmazlıkların çatışmayla değil diyalog, diplomasi ve karşılıklı saygıyla çözülmesi gerektiğini söyledi.

Bağış, "Türkiye ve Yunanistan komşudur, müttefiktir, düşman değildir. Ege ve Doğu Akdeniz gerilim denizleri olmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'nın Türkiye'yi yalnızca üyelik müzakereleri ve ikili anlaşmazlıklar üzerinden görmemesi, Washington'ın da Türkiye'yi yalnızca bölgesel krizler sırasında hatırlamaması gerektiğini aktaran Bağış, transatlantik ortaklığın daha stratejik, kapsayıcı ve birlik içinde olması gerektiğini kaydetti.

Bağış, "Anlaşamayabiliriz, tartışabiliriz, hatta zaman zaman birbirimizi hayal kırıklığına uğratabiliriz. Ama biz düşman değil, müttefikiz. Birlikteyken, ayrı olduğumuzdan çok daha güçlüyüz." dedi.

Kaynak: AA

Egemen Bağış, Dış Politika, Diplomasi, Türkiye, Enerji, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağış: Türkiye Avrupa'nın yükünü taşıyacaksa karar masasında yer almalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara’da sıra dışı misafir Sahanda yumurtaya benzeyen denizanası, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı Marmara'da sıra dışı misafir! Sahanda yumurtaya benzeyen denizanası, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı
Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni gelişme Tanık olay anını canlandırdı Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Tanık olay anını canlandırdı
Fenerbahçe’ye UEFA’dan kötü haber gelebilir Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir
Tek tek tespit edildiler İsrail propagandasına göz açtırılmadı Tek tek tespit edildiler! İsrail propagandasına göz açtırılmadı
Uçaktaki arıza, zorunlu iniş getirdi Bakın nedeni neymiş Uçaktaki arıza, zorunlu iniş getirdi! Bakın nedeni neymiş
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek

13:09
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz’ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz'ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
13:04
Okul katliamı davasında ilk duruşma Anne ağladı, baba oğlunu suçladı
Okul katliamı davasında ilk duruşma! Anne ağladı, baba oğlunu suçladı
12:59
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon! İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları
12:30
Cemil Tugay, kendisine “Hımbıl“ diyen ismi kapıda karşıladı kulisler hareketlendi
Cemil Tugay, kendisine "Hımbıl" diyen ismi kapıda karşıladı; kulisler hareketlendi
11:11
İstanbul’u kana bulayacaktı İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
İstanbul'u kana bulayacaktı! İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
10:50
Gülşah’ın otopsi raporunda şok detay: 58 kilo girdiği ameliyattan 74 kilo çıktı
Gülşah'ın otopsi raporunda şok detay: 58 kilo girdiği ameliyattan 74 kilo çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 13:25:11. #7.12#
SON DAKİKA: Bağış: Türkiye Avrupa'nın yükünü taşıyacaksa karar masasında yer almalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement