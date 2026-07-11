Bağışçı Nizamettin Aktaş'ın 30 Yılda 35 Kan Bağışı - Son Dakika
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Bağışçı Nizamettin Aktaş'ın 30 Yılda 35 Kan Bağışı

Bağışçı Nizamettin Aktaş\'ın 30 Yılda 35 Kan Bağışı
11.07.2026 14:01
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58 yaşındaki Nizamettin Aktaş, annesi için kan bulamayanları görünce 30 yılda 35 kez kan bağışladı.

Çorum'un Alaca ilçesinde annesinin tedavisi sırasında hasta yakınlarının kan bulmakta güçlük çekmesinden etkilenerek bağışçı olmaya karar veren Nizamettin Aktaş, 30 yılda 35 kez kan bağışında bulundu.

Alaca Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan 58 yaşındaki Nizamettin Aktaş, 1996 yılında ameliyat olmaya hazırlanan annesi için ihtiyaç duyulan kanı mesai arkadaşlarının desteğiyle temin etti.

Bu sırada diğer hasta ve yakınlarının kan bulmakta çektiği güçlüğü fark edince gönüllü bağışçı olmaya karar veren Aktaş, ilk kez 28 yaşında kan bağışında bulundu.

Daha sonra düzenli aralıklarla Türk Kızılaya kan vermeye devam eden Aktaş, kısa süre önce 35'inci kan bağışında bulunması dolayısıyla altın madalya ve teşekkür beratı ile ödüllendirildi.

Aktaş, AA muhabirine, kendisine verdiği sözü tutmaya devam edeceğini, üst sınır olan 65 yaşına kadar kan bağışında bulunacağını söyledi.

Tedavi sürecinde annesine 6 ünite kan lazım olduğunu belirten Aktaş, "Annemin kan ihtiyacını kurumdan arkadaşlarla temin ettik ama annemle beraber ameliyata giren insanların kan temin etmekte ne kadar güçlük yaşadığını fark ettiğimde kendime de bir söz verdim. 'Ben gönüllü bağışçı olacağım ve devamlı kan vereceğim' dedim." ifadesini kullandı.

Kan bağışladıktan sonra Kızılaydan geri dönüş mesajı aldığını anlatan Aktaş, "Bağışladığınız kan hasta sahiplerine ulaştırıldı, bir hayata dokunuş yaptınız' diye. Bu mesajı gördüğümde aldığım haz birçok şeyde yok. Çok mutlu oluyorum." diye konuştu.

Eşi ve 4 çocuğunun da kan bağışı konusunda kendisini desteklediğini vurgulayan Aktaş, "Aynı bilinci çocuklarıma aşılamaya çalıştım. Çocuklarım da aynı şekilde, kardeşlerimde, ailemde ve yakın çevremde de kan bağışçısı insanlar var. Bütün vatandaşlarımızın bilinçli şekilde kan bağışçısı olmalarını, bir hayata dokunmanın hazzını yaşamalarını, bu hissi tatmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bağışçı Nizamettin Aktaş'ın 30 Yılda 35 Kan Bağışı - Son Dakika

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