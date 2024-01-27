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Bağlar Belediyesi, deprem sonrası çöp temizliği yaptı - Son Dakika
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Bağlar Belediyesi, deprem sonrası çöp temizliği yaptı

Bağlar Belediyesi ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu ağır hasar gören bir binanın çevresindeki çöp ve atıkları temizledi. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Girne Caddesi'ndeki binanın çevresindeki atık ve çöp yığınlarını kaldırdı. Vatandaşlardan çevre temizliği konusunda duyarlılık bekleniyor.

Bağlar Belediyesi, deprem sonrası çöp temizliği yaptı
27.01.2024 - 17:05,  Güncelleme: 17:09
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Bağlar Belediyesi ekipleri, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ağır hasar gören binanın çevresindeki çöp ve atıkları temizledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların talebi üzerine Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, Girne Caddesindeki ağır hasarlı binanın çevresinde bulunan çöp ve atıkları temizledi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın talebi üzerine şikayet konusu olan alan belediye ekiplerimiz tarafından temizlenmiş, atık ve çöp yığınları kaldırılmıştır. Bütün vatandaşlarımızdan çevre temizliği konusunda duyarlı olmalarını ve belediyemizle iletişime geçerek taleplerini iletmelerini rica ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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