Bağlıca Spor Merkezi Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bağlıca Spor Merkezi Açılıyor

Bağlıca Spor Merkezi Açılıyor
05.03.2026 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da, Etimesgut Bağlıca Mahallesi'nde yeni spor merkezi hizmete girmeye hazırlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Etimesgut Bağlıca Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Bağlıca Spor Merkezini hizmete açmaya hazırlanıyor.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Etimesgut Bağlıca Mahallesi'nde yapımı tamamlanan "Bağlıca Spor Merkezi" hizmete açılmaya hazırlanıyor.

Toplam 9 bin 770 metrekarelik alanda inşa edilen merkez, 25 metre uzunluğunda, 12 buçuk metre eninde yarı olimpik yüzme havuzu, 780 metrekarelik kapalı basketbol sahası, fitnes salonları, etkinlik amfisi, açık basketbol, badminton ve voleybol sahaları, çocuk oyun alanları, köpek eğitim alanı, kafe ve kapalı otopark gibi çok sayıda alanı bünyesinde barındırıyor.

Yeni spor merkezini "Bağlıca'ya modern bir spor merkezi kazandırıyoruz" sözleriyle duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, "9 bin 770 metrekare alanda inşa ettiğimiz Bağlıca Spor Merkezi, yarı olimpik yüzme havuzu, basketbol sahaları, fitness salonları, açık spor alanları ve sosyal yaşam alanlarıyla çok yakında kapılarını açıyor. Sporun herkes için ulaşılabilir olduğu bir Başkent için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Basketbol, Belediye, Güncel, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağlıca Spor Merkezi Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da düşürülen füzeden ilk görüntü Hatay'da düşürülen füzeden ilk görüntü
İsrail ülkeyi vurmadan binlerce telefona sesli mesaj gönderdi İsrail ülkeyi vurmadan binlerce telefona sesli mesaj gönderdi
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
Hatay’daki füze alarmı sonrası Türkiye’den kritik hamle Hatay'daki füze alarmı sonrası Türkiye'den kritik hamle
Apartmanda çıkan yangında mahsur kalan baba ve bebeğini inşaat işçisi genç kurtardı Apartmanda çıkan yangında mahsur kalan baba ve bebeğini inşaat işçisi genç kurtardı
Şenol Güneş’e benzetilen kadın antrenör viral oldu Şenol Güneş'e benzetilen kadın antrenör viral oldu

12:35
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
12:05
ABD’nin kayıpları artıyor “Yenilmez“ denilen savaş uçağı düştü
ABD'nin kayıpları artıyor! "Yenilmez" denilen savaş uçağı düştü
11:56
Türkiye’nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
11:23
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na İHA saldırısı
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı
11:06
Avrupa’da uykular kaçtı Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
11:06
EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya şok ceza
EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 12:46:57. #7.12#
SON DAKİKA: Bağlıca Spor Merkezi Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.