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Bahar ayında Ağrı Dağı'na çıkan dağcıların yüzü buz tuttu

AĞRI - Birçok farklı ülkeden gelip Ağrı Dağı'na çıkmak için buluşan yabancı turistler bahar ayında kar, sis ve fırtınaya rağmen Ağrı Dağı'na tırmandı.

Birçok dinde kutsal sayılan, terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz-kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı, bu defa yabancı turistlerden oluşan bir grubu ağırladı. Bahar ayında zirvede etkili olan dondurucu soğuğa rağmen tırmanış rehberi eşliğinde ilk gün 3 bin 200'e tırmanan dağcılar, burada konakladıktan sonra 4 bin 200 rakıma çıkarak mola verdi. Gece yeniden tırmanışa geçen dağcılar, sis ve fırtına eşliğinde 6 saat sonra Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkabildi. Tırmanış anlarının kaydedildiği görüntülerde dağcıların zor anlar yaşadığı, kaş be kirpiklerinin tamamen buz tuttuğu görüldü.