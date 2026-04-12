Baharın Gizli Tehlikeleri: Polenler ve Sıcaklık Değişimleri Kalp Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika
Baharın Gizli Tehlikeleri: Polenler ve Sıcaklık Değişimleri Kalp Sağlığını Tehdit Ediyor

12.04.2026 08:39
İlkbaharda hava değişiklikleri nedeniyle polenler vücut dengesini olumsuz etkileyebilir. Uzmanlar, alerjik bünyeli kişilerin kalp-damar sorunlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Bu dönemde sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve polenlerden korunma önem kazanıyor.

İlkbaharda yaşanan ısı ve basınç değişiklikleri, havada yoğunlaşan polenler vücut dengesini olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, özellikle alerjik bünyeli kişilerin yaşam kalitesini azaltan bu sürecin, kalp-damar sorunlarına da neden olabileceğini vurguluyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, baharın vücut üzerindeki etkilerini ve alınması gereken önlemleri sıraladı.

İlkbaharda üst solunum yolu enfeksiyonlarından astıma, mide-bağırsak sorunlarından depresyona kadar birçok hastalık görülüyor. Metabolizmadaki değişiklikler bahar yorgunluğuna yol açabiliyor. Sıcaklık, barometrik ve hidrometrik değişiklikler, havada artan negatif iyonlar ve polenler bedensel ve ruhsal problemleri tetikleyebiliyor. Polenlerin yoğun olduğu mayıs ayı, kalp krizinin en sık olduğu dönemlerden biridir. Polenlere bağlı alerjik reaksiyonlar sonucu ortaya çıkan iltihaplanma durumu kalbi olumsuz etkiler. Havadaki ani sıcaklık değişimleri de damar yapısında ani kasılma ve gevşemelere yol açarak kalp krizi riskini artırabilir.

Bu dönemde alınması gereken önlemler arasında polenlerden korunmak, ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, düzenli egzersiz yapmak, kronik hastalıklar için kontrolleri ihmal etmemek ve bol su içmek yer alıyor. Ayrıca, tansiyon hastaları için bu dönem zorlayıcı olabilir ve migren tipi baş ağrıları sık görülebilir. Üst solunum yolu hastalıkları, mide-bağırsak sorunları ve bahar yorgunluğuna karşı dengeli beslenme, vitamin takviyeleri ve uyku düzenine dikkat etmek önemlidir.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel Baharın Gizli Tehlikeleri: Polenler ve Sıcaklık Değişimleri Kalp Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika

Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor
Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı
“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu
Orkun Kökçü’den resital Orkun Kökçü'den resital
Rusya’dan müzakereler öncesinde ABD ve İran’a sürpriz uyarı: Bazı güçler var Rusya'dan müzakereler öncesinde ABD ve İran'a sürpriz uyarı: Bazı güçler var

08:30
Ünlülere yeni dalga operasyon Eski hakem de gözaltında
Ünlülere yeni dalga operasyon! Eski hakem de gözaltında
08:24
Operasyonda yeni dalga Cem Adrian ve İlker İnanoğlu’na gözaltı kararı
Operasyonda yeni dalga! Cem Adrian ve İlker İnanoğlu'na gözaltı kararı
07:57
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı! İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
07:43
Pakistan’dan ABD ve İran’a “Ateşkesi sürdürün“ çağrısı
Pakistan'dan ABD ve İran'a "Ateşkesi sürdürün" çağrısı
07:35
Olay iddia: Lübnan, Hizbullah’ın silahsızlandırılması için ABD’den yardım isteyecek
Olay iddia: Lübnan, Hizbullah'ın silahsızlandırılması için ABD'den yardım isteyecek
07:02
İslamabad’da 21 saatlik görüşme ABD ve İran kararını duyurdu
İslamabad'da 21 saatlik görüşme! ABD ve İran kararını duyurdu
SON DAKİKA: Baharın Gizli Tehlikeleri: Polenler ve Sıcaklık Değişimleri Kalp Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika
