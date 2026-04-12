Baharın Gizli Tehlikeleri: Polenler ve Sıcaklık Değişimleri Kalp Sağlığını Tehdit Ediyor

İlkbaharda yaşanan ısı ve basınç değişiklikleri, havada yoğunlaşan polenler vücut dengesini olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, özellikle alerjik bünyeli kişilerin yaşam kalitesini azaltan bu sürecin, kalp-damar sorunlarına da neden olabileceğini vurguluyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, baharın vücut üzerindeki etkilerini ve alınması gereken önlemleri sıraladı.

İlkbaharda üst solunum yolu enfeksiyonlarından astıma, mide-bağırsak sorunlarından depresyona kadar birçok hastalık görülüyor. Metabolizmadaki değişiklikler bahar yorgunluğuna yol açabiliyor. Sıcaklık, barometrik ve hidrometrik değişiklikler, havada artan negatif iyonlar ve polenler bedensel ve ruhsal problemleri tetikleyebiliyor. Polenlerin yoğun olduğu mayıs ayı, kalp krizinin en sık olduğu dönemlerden biridir. Polenlere bağlı alerjik reaksiyonlar sonucu ortaya çıkan iltihaplanma durumu kalbi olumsuz etkiler. Havadaki ani sıcaklık değişimleri de damar yapısında ani kasılma ve gevşemelere yol açarak kalp krizi riskini artırabilir.

Bu dönemde alınması gereken önlemler arasında polenlerden korunmak, ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, düzenli egzersiz yapmak, kronik hastalıklar için kontrolleri ihmal etmemek ve bol su içmek yer alıyor. Ayrıca, tansiyon hastaları için bu dönem zorlayıcı olabilir ve migren tipi baş ağrıları sık görülebilir. Üst solunum yolu hastalıkları, mide-bağırsak sorunları ve bahar yorgunluğuna karşı dengeli beslenme, vitamin takviyeleri ve uyku düzenine dikkat etmek önemlidir.