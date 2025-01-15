Bahar Festivali Seyahat Yoğunluğu

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URUMQİ, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de bulunan Urumqi Tren İstasyonu'nda trene binmek için bekleyen yolcular, 14 Ocak 2025.

Çin'de salı günü başlayan ve 22 Şubat'a kadar sürecek 40 günlük Bahar Festivali seyahat yoğunluğunda eyaletler arası toplam 9 milyar seyahat gerçekleşmesi bekleniyor. (Fotoğraf: Chen Shuo/Xinhua)