Bahar Şenliği ve Hac Uğurlama Töreni

Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince "2. Geleneksel Bahar Şenliği" düzenlendi.

Yalakdere Mahallesinde Dernek Başkanı Ahmet Çetin ve yönetimi tarafından düzenlenen şenliğe Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan, Belediye Başkanı Ahmet Çalık, yöre halkı ve çok sayıda Boşnak katıldı.

Yalakdere Mesire Alanı'ndaki şenlikte davetliler, yöresel oyunlarla eğlendi.

315 kişilik ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Kutsal topraklara gidecek 315 kişilik hac kafilesi için Kocaeli İl Müftülüğü tarafından İzmit'te uğurlama töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan tören, ilahilerle devam etti. Hac farizasını yerine getirmek için bekleyen hacı adayları ile yakınları duygulu anlar yaşadı.

Programda konuşan İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, "Hem kendileri, hem aile efradı, devletimiz, milletimiz, alemi İslam için, hem de Filistin için dualar beklediğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.

Duanın ardından aileleriyle vedalaşan hacı adayları, kutsal topraklara gitmek için yola çıktı.