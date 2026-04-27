Bahar Yorgunluğuna Karşı Beslenme ve Uyku Düzeni Önerileri

Bahar aylarında yorgunluk, halsizlik ve motivasyon düşüklüğü gibi şikayetler artış gösteriyor. Artan sıcaklık ve nem, hormon seviyelerinde dalgalanmalara yol açarak metabolizmayı etkiliyor. Kış aylarında yavaşlayan metabolizmanın bahara hızlı adapte olamaması ve vitamin-mineral depolarının azalması yorgunluğu artırıyor. Uzman Diyetisyen Görkem Gökmen, biyolojik saatin uyku bozukluğuna yol açtığını, melatonin ve kortizol ritmindeki değişimlerin enerji seviyelerini düşürdüğünü belirtiyor. Magnezyumun enerji üretiminde merkezi rol oynadığını vurguluyor.

Bahar yorgunluğunu önlemede beslenme düzeninin gözden geçirilmesi önemli. Mevsim sebze ve meyveleri bağışıklığı desteklerken, rafine şeker ve işlenmiş gıdalar kan şekeri dalgalanmalarına yol açarak yorgunluğu artırabiliyor. Yeterli su tüketimi hücresel fonksiyonlar için kritik. Kaliteli uyku, düzenli uyku saatleri ve gün ışığından faydalanmak biyolojik ritmi dengeliyor. Düzenli fiziksel aktivite, mitokondriyal fonksiyonları destekleyerek enerji üretimini artırıyor ve endorfin salınımıyla ruh halini iyileştiriyor. Bahar yorgunluğu geçici bir adaptasyon süreci olup, doğru beslenme ve aktif yaşam tarzıyla etkili şekilde yönetilebiliyor.