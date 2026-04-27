Bahar Yorgunluğuna Karşı Beslenme ve Uyku Düzeni Önerileri

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.04.2026 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahar aylarında artan yorgunluk, halsizlik ve motivasyon düşüklüğü, mevsim geçişlerinin yaygın etkileri arasında yer alıyor. Uzman Diyetisyen Görkem Gökmen, doğru beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleriyle bu sürecin yönetilebileceğini belirtiyor.

Bahar aylarında yorgunluk, halsizlik ve motivasyon düşüklüğü gibi şikayetler artış gösteriyor. Artan sıcaklık ve nem, hormon seviyelerinde dalgalanmalara yol açarak metabolizmayı etkiliyor. Kış aylarında yavaşlayan metabolizmanın bahara hızlı adapte olamaması ve vitamin-mineral depolarının azalması yorgunluğu artırıyor. Uzman Diyetisyen Görkem Gökmen, biyolojik saatin uyku bozukluğuna yol açtığını, melatonin ve kortizol ritmindeki değişimlerin enerji seviyelerini düşürdüğünü belirtiyor. Magnezyumun enerji üretiminde merkezi rol oynadığını vurguluyor.

Bahar yorgunluğunu önlemede beslenme düzeninin gözden geçirilmesi önemli. Mevsim sebze ve meyveleri bağışıklığı desteklerken, rafine şeker ve işlenmiş gıdalar kan şekeri dalgalanmalarına yol açarak yorgunluğu artırabiliyor. Yeterli su tüketimi hücresel fonksiyonlar için kritik. Kaliteli uyku, düzenli uyku saatleri ve gün ışığından faydalanmak biyolojik ritmi dengeliyor. Düzenli fiziksel aktivite, mitokondriyal fonksiyonları destekleyerek enerji üretimini artırıyor ve endorfin salınımıyla ruh halini iyileştiriyor. Bahar yorgunluğu geçici bir adaptasyon süreci olup, doğru beslenme ve aktif yaşam tarzıyla etkili şekilde yönetilebiliyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 15:18:53. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.