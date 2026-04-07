Baharı Müjdeleyen Çiğdemler

Bitlis'in Tatvan ilçesinde açan "baharın habercisi" çiğdemler, canlanan doğada güzel görüntü oluşturdu.
Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği kentte havanın ısınmaya başlamasıyla Güzeldere Ovası'nda beyaz, pembe ve mor renkli çiğdemler açtı.
Karların erimeye başladığı bölgede doğaya renk katan çiğdemler, fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerden ilgi gördü.
Yağışlar nedeniyle su seviyesinin yükseldiği mendereslerin etrafında açan çiğdemler, güzel görüntü oluşturdu.
