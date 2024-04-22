Baharın gelmesiyle çiçek açan binlerce meyve ağacı böyle görüntülendi - Son Dakika
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Baharın gelmesiyle çiçek açan binlerce meyve ağacı böyle görüntülendi

Yozgat'ın Kadışehri İlçesi'ne bağlı Kabalı Köyü'nde bulunan Türkiye'nin en büyük meyve bahçelerinden biri olan Kabalı Meyve Bahçesi, ilkbahar mevsimiyle birlikte çiçek açan kiraz, elma ve şeftali ağaçlarıyla görsel bir şölen sunuyor. Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi kapsamında oluşturulan 5 bin 640 dönümlük meyve bahçesindeki çiçek açan ağaçlar, beyaz bir örtüyle kaplanarak muhteşem bir manzara oluşturuyor. Meyve bahçesi, havadan drone ile çekilen görüntülerle de görsel bir ziyafet sunuyor.

22.04.2024 20:31
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Baharın gelmesiyle çiçek açan binlerce meyve ağacı böyle görüntülendi

YOZGAT - Türkiye'nin en büyük meyve bahçelerinden biri olan Kabalı Meyve Bahçesinde, ilkbahar mevsimiyle birlikte çiçek açan kiraz, elma ve şeftali ağaçları görsel şölen oluşturdu.

Yozgat'ın Kadışehri İlçesi'ne bağlı Kabalı Köyü'nde 2009 yılında köylülerin sınırları kaldırıp tarlalarını birleştirmesi ile uygulamaya koydukları Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi çerçevesinde oluşturulan 5 bin 640 dönümlük meyve bahçesinde yetişen kiraz, elma ve şeftali ağaçları ilkbahar mevsimiyle birlikte çiçek açtı.

Çiçek açan ağaçlar ile beyaza bürünen meyve bahçesi güzel görüntüler oluşturdu. Görsel ziyafetin sunulduğu meyve bahçesi havadan drone ile görüntülendi.

Kaynak: İHA

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