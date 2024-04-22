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Baharın gelmesiyle çiçek açan binlerce meyve ağacı böyle görüntülendi

YOZGAT - Türkiye'nin en büyük meyve bahçelerinden biri olan Kabalı Meyve Bahçesinde, ilkbahar mevsimiyle birlikte çiçek açan kiraz, elma ve şeftali ağaçları görsel şölen oluşturdu.

Yozgat'ın Kadışehri İlçesi'ne bağlı Kabalı Köyü'nde 2009 yılında köylülerin sınırları kaldırıp tarlalarını birleştirmesi ile uygulamaya koydukları Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi çerçevesinde oluşturulan 5 bin 640 dönümlük meyve bahçesinde yetişen kiraz, elma ve şeftali ağaçları ilkbahar mevsimiyle birlikte çiçek açtı.

Çiçek açan ağaçlar ile beyaza bürünen meyve bahçesi güzel görüntüler oluşturdu. Görsel ziyafetin sunulduğu meyve bahçesi havadan drone ile görüntülendi.