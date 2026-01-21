Bahçe Marketlerde "Bitki Doktoru" Projesi Başladı... Yıl Boyunca Her Türlü Bitki ile İlgili Bilgi ve Muayene Ücretsiz

Haber: Tuba KARA/ Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'nin hayata geçirdiği "Bitki Doktoru" projesi kapsamında bitkiler ücretsiz olarak muayene ediliyor. İlk uygulama 21 Ocak Çarşamba günü 13.00–16.00 saatleri arasında Alibeyköy Bahçe Market'te yapıldı. Proje bir yıl boyunca her çarşamba iki farklı lokasyonda devam edecek. Ziraat Mühendisi ve İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Bitki Besleme ve Koruma Şefi Nurcan Gökşen Çolak, "İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ olarak bahçe marketler bünyesinde başlattığımız bitki doktoru projemizle bitki bakımına dair doğru bilgileri edindirmeyi ve farkındalığı hedefliyoruz. Bu kapsamda toprak değişimi, saksı değişimi, sulama, gübreleme, hastalık, zararlılarla ilgili mücadele yöntemleriyle ilgili uzmanlarından görüş alabilecekler" dedi.

İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ, şehir yaşamında bitki bakımına yönelik farkındalığı artırmak, doğru bilgilendirmeyle bitki kayıplarını azaltmak ve çevre bilincini güçlendirmek amacıyla "Bitki Doktoru" projesini hayata geçirdi. Etkinlik kapsamında bitkiseverler ev ve bahçe bitkilerini Bahçe Marketlere getirerek uzman personelden bakım, yetiştirme ve hastalıklara ilişkin danışmanlık alabilecek.

İlk uygulama Alibeyköy'de yapıldı

Projenin ilk uygulaması 21 Ocak Çarşamba günü 13.00–16.00 saatleri arasında Alibeyköy Bahçe Market'te gerçekleştirildi. Uygulama her çarşamba günü düzenli olarak sürecek. Lokasyonlar web sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

İlk etkinlikten sonra uygulama sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki farklı Bahçe Market noktasında yapılacak. Sabah seansı 10.00–12.00, öğleden sonra seansı ise 13.00–16.00 arasında gerçekleştirilecek. Katılım için başvuru şartı aranmayacak. Danışmanlık hizmeti ücretsiz ve yüz yüze sunulacak.

"Farkındalığı artırmayı hedefliyoruz"

Ziraat Mühendisi ve İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Bitki Besleme ve Koruma Şefi Nurcan Gökşen Çolak, projenin amacına ilişkin, "İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ olarak bahçe marketler bünyesinde başlattığımız bitki doktoru projemizle bitki bakımına dair doğru bilgileri edindirmeyi ve farkındalığı hedefliyoruz. Projemizde, bahçe marketlerimizde bitki sahipleri gelerek bitkilerini uzmanlarımıza kontrol ettirebilecekler. Bu kapsamda toprak değişimi, saksı değişimi, sulama, gübreleme, hastalık, zararlılarla ilgili mücadele yöntemleriyle ilgili uzmanlarından görüş alabilecekler" ifadelerini kullandı.

Çolak, projenin vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hayata geçtiğini belirterek şunları da ekledi:

"Bir sene boyunca sürdüreceğimiz bir projemiz. Her çarşamba günü belirtilen saatlerde iki farklı lokasyonda Anadolu ve Avrupa yakasında farklı lokasyonlarda projemizi yürütmeye devam edeceğiz. Etkinliğe katılan bitki sahipleri bitkileriyle ilgili doğru bilgilere erişecekler. Burada vatandaşların yaptığı en büyük hata bitkiye sürekli su vermenin çok sevmek, çok bakmak olduğu yanılgısı. Bitki çünkü sürekli su değil ihtiyaç duydukça su isteyen bir canlı. Fazla suyla biz çürütüyoruz."

İçtiğiniz suyun kalanını bitkilerinize dökmeyin

Peyzaj Mimarı ve İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Bahçe Market Bakım Sorumlusu Selda Tanar ise, "Proje de şöyle başladı zaten. Burada vatandaşların yaptığı en büyük hata bitkiye sürekli su vermenin çok sevmek, çok bakmak olduğu yanılgısı. Ne yapıyorsunuz diyorum. İçtiğim suyun geri kalanını sürekli döküyorum diyor. Hayır. Bitki çünkü sürekli su değil ihtiyaç duydukça su isteyen bir canlı. Fazla suyla biz çürütüyoruz. Bu sefer bitkide solgunluklar oluyor. Biz onu susuzluktan zannediyoruz aslında bitki köklerini kaybetmiş oluyor. Suyu alamıyor ama biz susuzluktan kaynaklı kökü var da su alamıyor, ortamda su yok algısı oluşuyor bizde. Bu tür çok bilinen ama farkında olmadan yaptığımız çok yaygın bir yanlış bu. Yani bunu bile öğretsek biz şu anda müşterilerimizden ciddi bir dönüş alacağımızı düşünüyorum. Bizim müşterilerimizden gelen şikayetler şu yönde genellikle. Evlerinde bitki bakamadıkları, bitkilerinin sarardığı, solduğu, çürüdüğü yani burada gördükleri bitkiler gibi böyle canlı, sağlıklı olmadığı yönünde. Bizim burada amacımız bitkiyi anlatmak değil. Bitkiyi internetten açıp herhangi bir portaldan ne istediğini öğrenebiliyorsunuz. Ama bizim evimizde bitki nasıl olacak? Nasıl nereye koymamız gerekiyor? Bizim ona nasıl bakmamız gerekiyor? Bizim vereceğimiz bilgi bu" ifadelerini kullandı.

Tanar, projede görev yapan teknik kadroya ilişkin olarak, "Ziraat Mühendisi, Peyzaj Mimarı, Orman Mühendisi arkadaşlarımız var burada. Multidisipliner bir şekilde çalışıyoruz. Birçok meslek grubundan, birçok mühendis arkadaşımız var. ve gerçekten ciddi bir bilgi birikimi var. Bundan da vatandaşlarımızın istifade etmesini istiyoruz" dedi.

Orkide bakmayı bilmiyoruz, sıcaklık düştüğünde çiçekleniyor

"Ya biz orkideye de bakmayı bilmediğimizden aslında. Uygun ortama yerleştirmeyi bilmediğimizden. Orkide zaten eylül ayına kadar sıcak bir noktada tutabileceğimiz, güneşten istifade etmeli. Tül arkasında güneş, direkt güneş ışığı değil. Fakat alışırsa direkt güneş ışığını da sevebilir. Kuzey cephelerde mesela. Kuzey cephede zaten aydınlık az olduğu için orada direkt camın kenarına koyabilirsiniz. Güney cephede biz bunu biraz daha tül arkasına alacağız ki bitkiyi yakmasın. Eylül ayına geldiğimizde ekim ayına geldiğimizde bitkinin çiçek oluşturması için 18 derecenin altına düşürmemiz gerekiyor ortam sıcaklığını. Çünkü şöyle bir algı var bitkide. Ben burada zaten stabil bir sıcaklıkta yaşıyorum. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Çünkü insan da öyledir. Tehlike anında harekete geçeriz ya. Bitkide de aynı bu şekilde savunma mekanizması. Sıcaklık düştüğü anda hemen neslimi devam ettireyim. Benim çiçek açmam lazım. Tohuma gitmem lazım. Üremem lazım. Aslında bu oluşuyor bitkide. Ne yapıyoruz? Bitkiyi çok soğuk olmayan, eksilere düşmeyen akşamlarda balkona koyabiliriz. Soğuklamaya maruz bırakabiliriz. Hemen çiçek oluşturmaya başlayacaktır. Bizim kış boyunca çiçeğimiz olacaktır. Orkidede en çok bunu söyleyebilirim. Bir de sulama rutinleri var. Sulamada da yine orkideyi biraz yanlış suluyor olabiliriz. Bu en çok nemle beslenen bitkilerden, toprak değil. O yüzden ağaç kabukları vesaire, daha kaba bir malzeme var içinde. Çünkü nem alıyor. Nemden aldığı besinlerle ortamdan aldığı nemle beslenen bir bitki. Biz bunun nemi olup olmadığını kontrol edeceğiz. Sürekli nemsiz kuru bırakmayacağız. Dışarıda havanın nemini kullanan böyle hava kökleri var. Bunları takip edeceğiz. İçteki köklerin bu şekilde griye, açık griye dönmüş mü, dönmemiş mi,,kurumuş mu onu takip edeceğiz. Eğer yeşilse sulamaya gerek yok. Böyle gri şeklindeyse bizim artık sulama vaktimiz gelmiş demektir. İçteki renk de griye dönecek ki biz o sulama zamanını ona göre takip edeceğiz. Bu tür tüyolarımız var. Bunları öğretirsek zaten herkes bitkisine bakabilir."

Bahçe Marketlerde ücretsiz etkinlik

Çolak, danışmanlık hizmetinin İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'nin 12 farklı noktadaki Bahçe Marketlerinde verileceğini belirtti. Proje kapsamında bitkilerin ev koşullarına göre bakım önerileri, sulama ve yetiştirme teknikleri uzmanlar tarafından yüz yüze aktarılacak.