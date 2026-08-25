Bahçeli, Ahlat'ta vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Bahçeli, Ahlat'ta vatandaşlarla buluştu

Bahçeli, Ahlat\'ta vatandaşlarla buluştu
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MHP lideri Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri için geldiği Ahlat'ta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin ardından vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bitlis'in Ahlat ilçesinde partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri için Ahlat'a gelen Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nda ziyaret etmesinin ardından beraberindekilerle Ahlat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nin bahçesine geçti.

Van Gölü sahilindeki bahçede vatandaşlarla ve partililerle bir araya gelen Bahçeli, onlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Bahçeli ve beraberindekiler daha sonra alandan ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bahçeli, Ahlat'ta vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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