Bahçeli'den Alparslan Türkeş Anması ve Siyasi Değerlendirmeler

Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Alparslan Türkeş'i anarak ülke sorunları ve siyasetteki muhalefet eleştirilerine değindi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşmasına Alparslan Türkeş'i anarak başladı. Türkeş'i vefatının yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad eden Bahçeli, onu müstesna bir dava adamı olarak nitelendirdi ve milleti merkeze alan siyaset anlayışını temsil ettiğini vurguladı.

Bahçeli, değerler sisteminin çöktüğü ve küresel düzenin sarsıldığı bir dönemde olduğumuzu belirterek, kararların ortak sorumlulukla alınması gerektiğini ifade etti. Krizin, sorunların değil çözümlerin bilinmemesi olduğunu söyledi ve Trump ile Netanyahu'nun zora dayalı hegemonya hatalarına değindi. İran'a yönelik saldırıların can kaybını artırdığını ekledi.

Muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Bahçeli, CHP'nin siyaset yerine laf ürettiğini, sorun çözme yerine çıkarcı bir tutum sergilediğini iddia etti. CHP'li belediye başkanlarının çürüme ve istismar iddialarından üzüntü duyduğunu belirtti. Bahçeli, MHP'nin değerlere savaş açmadığını, değerlere dayalı politika ürettiğini vurgulayarak, partinin milli duruşunu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına adanmışlığını tekrarladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 12:39:28. #.0.4#
SON DAKİKA: Bahçeli'den Alparslan Türkeş Anması ve Siyasi Değerlendirmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.