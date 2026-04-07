Bahçeli'den Alparslan Türkeş Anması ve Siyasi Değerlendirmeler

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşmasına Alparslan Türkeş'i anarak başladı. Türkeş'i vefatının yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad eden Bahçeli, onu müstesna bir dava adamı olarak nitelendirdi ve milleti merkeze alan siyaset anlayışını temsil ettiğini vurguladı.

Bahçeli, değerler sisteminin çöktüğü ve küresel düzenin sarsıldığı bir dönemde olduğumuzu belirterek, kararların ortak sorumlulukla alınması gerektiğini ifade etti. Krizin, sorunların değil çözümlerin bilinmemesi olduğunu söyledi ve Trump ile Netanyahu'nun zora dayalı hegemonya hatalarına değindi. İran'a yönelik saldırıların can kaybını artırdığını ekledi.

Muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Bahçeli, CHP'nin siyaset yerine laf ürettiğini, sorun çözme yerine çıkarcı bir tutum sergilediğini iddia etti. CHP'li belediye başkanlarının çürüme ve istismar iddialarından üzüntü duyduğunu belirtti. Bahçeli, MHP'nin değerlere savaş açmadığını, değerlere dayalı politika ürettiğini vurgulayarak, partinin milli duruşunu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına adanmışlığını tekrarladı.