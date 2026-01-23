Devlet Bahçeli'den Ahmet Özer'e Verilen Hapis Cezasına Tepki:  Bu Kararın Mahşeri Vicdanda Hiçbir Karşılığı ve Makul Bir Gerekçesi de Yoktur - Son Dakika
Devlet Bahçeli'den Ahmet Özer'e Verilen Hapis Cezasına Tepki:  Bu Kararın Mahşeri Vicdanda Hiçbir Karşılığı ve Makul Bir Gerekçesi de Yoktur

23.01.2026 21:31  Güncelleme: 00:27
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını evrensel hukukla çeliştiğini belirterek, adaletin sağlanması için mahkeme kararının temyiz edilmesini talep etti.

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçunun 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi kararına tepki gösterdi. Bahçeli, kararın evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiğini ve 'Terörsüz Türkiye' amacına da ters olduğunu ifade etti.

Bahçeli, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e verilen hapis cezasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"'Terörsüz Türkiye' hedefi geride kalan son bir asrın en müessir atılım ve amacıdır. Barış, huzur, istikrar ve güvenlik Türk milletinin hem hakkı hem de tartışılmaz arzu ve arayışıdır. Bu kapsamda herkes ve hepimiz buna binaen hareket ve hizmetle mükellef olduğumuzu unutmamamız gerekmektedir.

Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer'e, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçunun reva görülmesinden dolayı 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiği gibi 'Terörsüz Türkiye' gaye ve gayretiyle de taban tabana zıtlık taşımaktadır. Bu kararın mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı ve makul bir gerekçesi de yoktur.

İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nin mahut kararı sorunludur, adil ve hakkaniyet esaslarıyla tezat ve çatışmalıdır. Bu nedenle bahse konu mahkeme kararının temyiz aşamalarında düzeltilmesi, adaletin gerçek manada tecelli etmesi samimi dilek ve temennimdir. Türk hukuk sisteminin önyargılardan uzak şekilde, milli birlik ve beraberlik hissiyatına adli ve ahlaki destek vermesi akut beklentimizdir."

Kaynak: ANKA

